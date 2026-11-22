Vstop v Atelje Mali je vstop v svet lesa, ročnega dela in neskončne radovednosti. Akademski kipar in restavrator Jernej Mali tam ustvarja lesene žlice, skodelice, sklede in druge uporabne predmete, pri čemer ga vodijo spoštovanje do materiala, obrtniško znanje in veselje do eksperimentiranja. Njegova filozofija je preprosta: tudi iz kosa lesa, ki bi ga kdo drug zavrgel, lahko nastane nekaj lepega in uporabnega. Namesto množične proizvodnje ga zanimajo raziskovanje oblik, tekstur in barv ter počasno izpopolnjevanje spretnosti. V pogovoru smo odkrivali, kako ga je pot z restavratorskega dela pripeljala do lesenih izdelkov, kaj ga navdihuje v japonski obrtniški tradiciji in zakaj se kljub dolgoletnim izkušnjam še vedno počuti kot učenec.

Celoten portret Jerneja Malija in zgodbo njegovega ustvarjanja preberite na odprtakuhinja.si.