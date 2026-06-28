Jogurt, piškoti in jagode: poletna sladica brez peke je pravi spletni hit

Na družbenih omrežjih je prava uspešnica sladica, ki jo nekateri zmotno imenujejo kar japonski cheesecake. V resnici gre za izjemno preprosto kombinacijo grškega jogurta, maslenih piškotov in medu, ki se čez noč v hladilniku spremeni v presenetljivo kremasto sladico. Piko na i doda še domač jagodni preliv, ki poskrbi za svežino in poletni pridih. Recept je kot nalašč za vroče dni, saj ne zahteva pečice, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut.

Celoten recept najdete na Odprtakuhinja.si.