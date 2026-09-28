Kaj kuhati ta teden? Midva kuhava predlagata pet odličnih kosil

Ko zmanjka idej za kosilo, je dobro imeti pri roki jedilnik, ki nas brez veliko razmišljanja popelje od ponedeljka do petka. Tokrat sta ga za Odprto kuhinjo sestavila Tjaša in Blaž, kulinarični dvojec Midva kuhava, ki dobro ve, katere jedi teknejo v hladnejših jesenskih dneh.

Teden se začne s krožnikom bogate gobove enolončnice brez smetane, nadaljuje s priljubljeno klasiko v nekoliko bolj severnjaški preobleki, sredi tedna pa pride na vrsto jed, ki združuje bučo, testenine in obilico sira. Tudi četrtkova izbira ostaja preprosta in domača, petek pa prinaša nekaj morskega za nekoliko drugačen zaključek delovnega tedna.

Vseh pet receptov, natančne sestavine in postopke priprave najdete v tedenskem jedilniku na odprtakuhinja.si.