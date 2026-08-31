Kaj kuhati ta teden? Mirjam predlaga 5 kosil za lažjo vrnitev v rutino

Začetek septembra za marsikoga pomeni vrnitev v bolj urejen vsakdan, z njim pa tudi vsakodnevno vprašanje, kaj skuhati za kosilo. Zato smo pripravili pet idej, ki ne zahtevajo zapletene priprave, na mizo pa prinesejo dovolj raznolikosti za ves delovni teden.

V ponedeljek bo dišalo po džuveč rižu iz pečice, v torek bodo na vrsti hitre testenine z gamberi in bučko, sreda pa prinaša gratinirane palačinke s piščancem. Proti koncu tedna bomo izkoristili še sezono sliv in pripravili mehke slivove cmoke, petek pa zaključili nekoliko drugače – z omleto iz sladkega krompirja in šetraja.

Vse recepte s podrobnimi navodili za pripravo najdete na Odprti kuhinji, kjer vas čaka celoten tedenski jedilnik z Mirjam Grilc.