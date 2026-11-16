Kaj kuhati ta teden? Pet odličnih kosil, ki bodo navdušila vso družino

Vsakodnevno vprašanje, kaj skuhati za kosilo, je lahko prava uganka. Še posebno, kadar nam zmanjka idej, časa ali volje za iskanje novih receptov. Zato smo v Odprti kuhinji pripravili tedenski jedilnik s petimi okusnimi predlogi, ki bodo popestrili družinsko mizo.

Teden bomo začeli z jedjo, ki mnoge spominja na otroštvo – babičinim ohrovtom s krompirjem. V torek bodo na vrsti gratinirane palačinke s sočnim piščančjim nadevom in kremastim bešamelom, sreda pa bo nekoliko bolj sladka. Pripravili bomo puhast šmorn, pri katerem za popolno teksturo pomaga prav posebna sestavina.

Proti koncu tedna se bomo podali še na kulinarično potovanje. Najprej v Toskano, kjer prisegajo na peposo, bogat goveji golaž z vinom in poprom, nato pa se bomo podali še do Sredozemlja in pripravili lignje s krompirjem pod peko.

Vseh pet receptov z natančnimi navodili in videoprikazi priprave vas čaka v tedenskem jedilniku na Odprtakuhinja.si.