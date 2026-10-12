Kaj kuhati ta teden? Tudi golaž po receptu Michelinovega chefa

Vsak teden ista dilema: kaj skuhati za kosilo, da bo okusno, raznoliko in da ne bomo vedno znova pristali pri istih jedeh? Tokrat smo pripravili pet receptov, ki bodo poskrbeli, da bo načrtovanje obrokov precej preprostejše.

Na jedilniku se prepletajo domače klasike, sezonske sestavine in nekoliko drugačne kuharske zamisli. Med njimi je tudi golaž, pri katerem sta moči združila Michelinov chef in njegova mama. Rezultat je recept, ki spoštuje tradicijo, a z nekaj premišljenimi dodatki poskrbi za še bogatejši okus.

Ljubitelji zelenjavnih jedi boste prav tako prišli na svoj račun. Ena od izbranih jedi dokazuje, da lahko tudi iz najbolj vsakdanjih in cenovno dostopnih sestavin nastane izvrstno kosilo. Za konec tedna pa smo prihranili še nekaj, kar bo še posebej všeč ljubiteljem palačink.

Katerih pet jedi smo izbrali, kako jih pripraviti in s katerimi kuharskimi triki bodo še okusnejše? Celoten tedenski jedilnik z recepti vas čaka na Odprti kuhinji.