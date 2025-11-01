  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

    Kaj se zgodi, ko moraš vsak požirek vode najprej prekuhati

    Onesnaženje vodnega vira me je opomnilo, kako krhka je samoumevnost pitne vode.
    Dokler ne zmanjka vode, ne vemo, kaj imamo FOTO: PeopleImages/Shutterstock 
    Galerija
    Dokler ne zmanjka vode, ne vemo, kaj imamo FOTO: PeopleImages/Shutterstock 
    Karina Cunder Reščič
    1. 11. 2025 | 07:57
    4:27
    A+A-

    V našem kraju nas je zadelo onesnaženje vodnega vira in s tem povezano obvezno prekuhavanje vode. To je eden tistih trenutkov, ko zares na dolgo in široko razmisliš o besedi samoumevnost. Tej posvečam tokratni uvodnik.

    O neoporečni vodi se na našem koncu zadnje čase pogosto pogovarjamo, pri čemer se v razpravo vplete vse od turistov, ki so preplavili planšarsko dolino, kamor kanalizacija ni segla, do ljubiteljev ledenega namakanja. Ti svoje pustolovske želje prinesejo v čudoviti tolmun, ki ga tvori naša reka prav pri svojem izviru. Tu in tam se v debate vmeša gnojevka, s katero polivajo rodovitna polja v dolini, industrije pa je na tem koncu že tako malo, da se je tudi v teh polemikah nekako izgubila kot vir problema.

    Zadeva je, milo rečeno, zagatna. Takole pa je, za vse, ki s tem nimate izkušenj.

    Popolnoma sproščen si le zjutraj, ko piješ kavo – ta je namreč brez dvoma narejena s prekuhano vodo. Tu bi se že znašli v težavah ljubitelji sodobnejšega načina, ki vključuje hladnejšo ekstrakcijo, bog ne daj, ledeno. Pri zajtrku si postrežeš le sadje, ki ga je mogoče olupiti, ali domače, če seveda ni bilo škropljeno, kajti gnusi se ti misel, da bi ga opral. Nenadoma postaneš živčen, ker ne veš, ali si nisi morda iz navade splaknil žličke pod tekočo vodo.

    Ko se eden od teh samoumevnih členov izmakne, nenadoma trčiš ob težave tudi tam, kjer jih ne bi pričakoval, kajti vse je med seboj povezano in prepleteno. Tkanina našega življenja je sestavljena iz tisočerih drobnih nitk, ki pa morajo biti na svojem mestu.

    Pred novim problemom se znajdeš že malo pozneje, pri umivanju zob: kako namočiti krtačko, kako si splakniti usta, umiti obraz? Ali lahko to narediš pod tekočo vodo in si potem s prekuhano le vse skupaj splakneš. Tudi pri prhanju je slab občutek, kajti ne veš, kaj teče po tvojem telesu. Mene še posebej spreletava, ker sem nekoč v daljnovzhodni državi dobila enega od teh virusov, in ta spomin še vedno lebdi nad mano kot moreče sanje, v katere se nikakor ne bi rada vrnila.

    Naprej: preden greš v službo, si moraš pripraviti dovolj prekuhane vode za popoldne, ko se boš vrnil iz službe in ne boš imel časa čakati, da bodo ogromni lonci zavreli. To vzame kar precej časa in energije – vsakršne. Celo stanovanje se kopa v sopari, ker napa ne zmore tolikšnega navala naenkrat. Ko se vrneš domov, začneš pripravljati kosilo in najprej ugotoviš, da ti bo prekuhane vode hitro zmanjkalo: veliko je boš porabil za izpiranje solate in ne nazadnje za to, da boš med kuhanjem očistil delovne površine.

    Vmes si znova privoščiš edino stvar, ki ni sporna in ki te malo opomni, s kakšno samoumevnostjo sprejemamo infrastrukturo življenja v 21. stolet­ju: venomer dostopno pitno vodo, elektriko, ogrevanje in podobno. Spiješ, skratka, kavo ali čaj, in če si pameten, nameniš nekaj časa za artikuliranje hvaležnosti nad tem, kaj vse v življenju imamo in jemljemo kot samo po sebi umevno.

    Ko se eden od teh členov izmakne, nenadoma trčiš ob težave tudi tam, kjer jih ne bi pričakoval, kajti vse je med seboj povezano in prepleteno. Tkanina našega življenja je sestavljena iz tisočerih drobnih nitk, ki pa morajo biti na svojem mestu. Ko sem ravno pri tkanini: ko enkrat podvomiš, kaj plava v vodi iz vodovoda, si negotov tudi glede pranja v pralnem stroju. Ne vem, morda gre za čisto drugo napeljavo, drugo vodo – ampak po dolgem času znova pomisliš, ali bi moral perilo prekuhati oziroma prati na devetdeset stopinjah Celzija. Vsaj belo, kot nas je spomnila zdaj že znamenita avtobiografija.

    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Dom je goveja juhica: toplina, spomini in okus, ki pove več kot tisoč besed

    Goveja juha je prvi okus doma, brbotajoč izraz ljubezni, simbol stalnosti v času sprememb.
    Tanja Jaklič 26. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Benetke, karpačo in bellini: kako je umetnost postala okus

    Med piranskim oltarjem in beneškimi barvami se razkriva zgodba o slikarju, ki je navdihnil legendo v kuhinji.
    Karina Cunder Reščič 25. 10. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Čas je za malo več masla

    V času, ko svet spet izbira topove, razmišljajmo, zakaj potrebujemo več masla – več mehkobe, razuma in človeške topline.
    19. 10. 2025 | 07:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Generacija, ki ne zna več krpati

    Kaj nam o življenju pripovedujejo stari prti iz zapuščenih omar? Kolumna o tem, kako nam iz rok kot sukanec polzita lepota trajnosti in spoštovanje do vsakdana.
    Karina Cunder Reščič 18. 10. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    vodaonesnažena vodapitna vodaonesnaženje vodeprekuhavanje vode

    Šport  |  Nogomet
    Slovaška

    Šporar spet uraduje v svoji pisarni

    Slovenski reprezentančni napadalec se je po poškodbi vrnil k moštvu Slovana iz Bratislave in mu na zadnjem gostovanju z goloma priigral zmago.
    Siniša Uroševič 1. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poklonom žrtvam zrušenja nadstreška

    Ob prvi obletnici tragedije v Novem Sadu danes velik spominski shod

    Na čelu shoda bodo tako kot na skoraj leto trajajočih protivladnih protestih študenti.
    1. 11. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ali bomo z zakonom depresivnim starejšim ponudili smrt namesto pomoči?

    ZPPKŽ je paradoks; samomorilna oseba z depresijo kliče na pomoč, mi pa ji namesto zdravljenja ponujamo nepovratno smrt.
    1. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometna varnost

    Akcija Slovenija piha 0,0: deset let spodbujanja treznosti v prometu

    Akcija bo trajala do 11. novembra, v tem času bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali prisotnost alkohola.
    1. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Novice  |  Slovenija
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več

