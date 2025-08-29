  • Delo d.o.o.
    Kulinarika

    Kako se na etiketi piva Valterja Kramarja znajde poezija

    Valter Kramar ohranja spomin na kulturnika iz sosednje vasi, ki je umrl pred petnajstimi leti.
    Valter Kramar ohranja spomin na kulturnika iz sosednje vasi, ki je umrl pred petnajstimi leti. FOTO: Uroš Hočevar
    Valter Kramar ohranja spomin na kulturnika iz sosednje vasi, ki je umrl pred petnajstimi leti. FOTO: Uroš Hočevar
    Karina Cunder Reščič
    29. 8. 2025 | 09:45
    29. 8. 2025 | 09:45
    8:31
    Avantgardni umetniki s svojimi deli redko postanejo ponarodeli. Še redkeje dajo ime pivu. Oboje je uspelo Ivanu Volariču - Feu. Čeprav je umrl pred petnajstimi leti, je še vedno tu s svojo modrostjo o najlepših jutrih, ki so zjutraj, in s pivom, ki ga je po njem poimenoval njegov sokrajan Valter Kramar.

    Ali veste, kako skujemo nož? Obiskali smo slovenske nožarje

    Kdo je Ivan Volarič - Feo

    Za malo mlajše generacije najprej nekaj splošne izobrazbe. Najbohotnejši čas Ivana Volariča - Fea so bila sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Znan je bil predvsem kot pesnik, oglašal se je prek številnih medijev, kot so Mladina, Tribuna, Problemi, Radio Študent, skratka takih, ki so gojili bolj svobodnjaško misel.

    Tole je misel, morda celo poezija, ki so jo ljudje najbolj vzeli za svojo. FOTO: Uroš Hočevar
    Tole je misel, morda celo poezija, ki so jo ljudje najbolj vzeli za svojo. FOTO: Uroš Hočevar

    Volariču je bila ta blizu, ne nazadnje je živel tudi v komuni, ki je – kdo bi si dandanes to lahko mislil – v sedemdesetih delovala v Tacnu pri Ljubljani. Sodeloval je pri skupini Buldožer, tudi legendarni, nato se je oblikoval v dvojec z Markom Brecljem, potem ko se je ta razšel z omenjeno skupino. Postala sta duo Zlati zubi in veliko nastopala po Jugoslaviji.

    Uradne biografije pišejo takole: pesniški prvenec Desperado Tonic Water je Volarič izdal leta 1974, pozneje pa še šest pesniških zbirk (Oj božime tele dolince, Četverovprega za njene sanje, Despotov Volarič, Met kopja, Kratkice, Žalostna sova) in zbirko kratke proze Antofagasta, v večjih ali stranskih vlogah pa je nastopil tudi v šestnajstih filmih, nazadnje v znanem Kruh in mleko Jana Cvitkoviča.

    Ivan Volarič - Feo je veliko nastopal z Markom Brecljem, kar so pozneje opisovali kot neke vrste koncert. Programi pa so bili različni, nikoli dolgočasni: nekoč si je Brecelj na enem takih nastopov v umetniške namene zažgal brado. FOTO: Matej Družnik
    Ivan Volarič - Feo je veliko nastopal z Markom Brecljem, kar so pozneje opisovali kot neke vrste koncert. Programi pa so bili različni, nikoli dolgočasni: nekoč si je Brecelj na enem takih nastopov v umetniške namene zažgal brado. FOTO: Matej Družnik

    O tem nenavadnem človeku je Franci Slak posnel dokumentarec z njegovo razvpito mislijo »Najlepša jutra so zjutraj« v naslovu. Biografi so se potrudili in prešteli še njegove druge poklice: zavarovalniški agent, učitelj plavanja, poštar, vzgojitelj, zidar, krovec, pastir, pletilec košar, prodajalec srečk, kuhar, sadjar, navaja spletna stran Obrazi slovenskih pokrajin.

    Bil pa je doma iz Sužida, vasice, ki se čez cesto spogleduje s Starim selom pri Kobaridu – in zato Valter Kramar, ki je ob nekdanji partnerki Ani Roš zaslužen, da zdaj toliko ljudi, predvsem zaradi gastronomskih razlogov, ve za te kraje, o pesniku lahko pove še kaj drugega. Prijeten spomin ima nanj, in ko je svoji ljubezni do vina pripojil še zanimanje za kraft piva, je vložil denar v pivovarno 1713, kar označuje čas tolminskega punta. Ko so ji hoteli dati bolj kobariški značaj, so se spomnili na sokrajana in vzeli njegovo ime.

    Ivan Volarič - Feo FOTO: Arhiv Feo
    Ivan Volarič - Feo FOTO: Arhiv Feo

    Na tem mestu morda še opomba, od kod se je sploh vzel vzdevek Feo. Kot pravi legenda, je pesnik nekega dne izračunal, da je Ivanov Volaričev veliko in da potrebuje nekaj bolj določnega. V nekem filmu je slišal špansko besedo feo, ki pomeni grd, zoprn in neprijeten, pa si jo je dodal k imenu. Druga teorija navaja, da je to okrajšava za Freak European Organization, iz česar je naš pokojni novinarski kolega Peter Kolšek nekoč opisoval, kako se je vozil na intervju »k evropskemu friku, kakršnih je v Sloveniji skoraj zmanjkalo. On je eden zadnjih.«

    Biografi so se potrudili in prešteli Feove poklice: zavarovalniški agent, učitelj plavanja, poštar, vzgojitelj, zidar, krovec, pastir, pletilec košar, prodajalec srečk, kuhar, sadjar ...

    Ekskluzivno: Ana Roš Stojan z nami podelila poglavje svoje nove knjige

    Sediš v lokalu in prebereš etiketo

    »Zakaj Feo? Bil je alternativec in tudi mi smo mislili, da bo naše pivo bolj na alternativni strani ponudbe, zlasti tisto iz amfore,« pravi Kramar.

    »Prav tako sem imel občutek, da so ne le v Kobaridu, ampak v Sloveniji začeli nanj pozabljati. Na etikete 0,33-litrskih steklenic smo zato izpisali njegovo poezijo. Sediš v lokalu, si sam – zlahka si predstavljam, da začneš to prebirati, čeprav, priznam, je treba napeti oči. Mislim, da je ta pot, ki smo jo našli z oblikovalcema Boštjanom Botasom Kendo in Primožem Fijavžem, prava. Super mi je, ker se zdaj o Feu spet veliko govori. V Polonki imamo tudi ogromno njegovih slik, moj bratranec, kipar Damjan Kracina, pa je oblikoval dva njegova kipa, z idejo, da bi ju postavili pred našo kinodvorano.«

    Feova pesnitev, ki je pri srcu Valterju Kramarju. Ob pivu, ki nosi njegovo ime, se avantgardnemu kulturniku posvečajo tudi z notranjo dekoracijo v gostilnici Polonka v Kobaridu, od koder sta doma tako Kramar kot pesnik Ivan Volarič - Feo. FOTO: Uroš Hočevar
    Feova pesnitev, ki je pri srcu Valterju Kramarju. Ob pivu, ki nosi njegovo ime, se avantgardnemu kulturniku posvečajo tudi z notranjo dekoracijo v gostilnici Polonka v Kobaridu, od koder sta doma tako Kramar kot pesnik Ivan Volarič - Feo. FOTO: Uroš Hočevar

    »Moj najzgodnejši spomin na Fea sega v čase, ko sem še kolesaril, on pa je bil tajnik kolesarskega društva Soča. Pa tudi sicer je bil pogosto zraven, včasih kot gost v Hiši Franko, celo na družinske piknike je prihajal,« se spominja Kramar. »Pravzaprav ne, še starejši spomin imam: ko sem bil še prav mulo, sta imela z Markom Brecljem v Kobaridu enkrat na mesec javno vajo: sta godla, pela in pila in zabavala vse, ki so hoteli biti zraven.«

    Fea varijo v več žanrih, od IPA, pale ale, pilsnerja do temnega piva in celo takega, ki je zmešan z moštom malvazije – feo amfora se mu reče. FOTO: Uroš Hočevar
    Fea varijo v več žanrih, od IPA, pale ale, pilsnerja do temnega piva in celo takega, ki je zmešan z moštom malvazije – feo amfora se mu reče. FOTO: Uroš Hočevar

    »V Ljubljani je bil Feo precej znan, ljudje tu pa so ga imeli večinoma za zabušanta in vaškega posebneža. Deloma verjetno zato, ker njegova poezija ni bila lahkotna – treba je bilo malo pomisliti, in če si nisi vzel časa, ga pač nisi razumel in so ga zato najbrž težje sprejemali. Drugi del pojasnila pa je, mislim, v tem, da so v tistem času tu živeli pretežno kmečki ljudje: skrbeli so za svoje njive, nekaj krav, v gozdu napravljali drva za zimo. Feo ni bil nič od tega, bil je pač intelektualec. No, potem ko se je iz Ljubljane vrnil v Sužid, je tudi on malo kmetoval: imel je zelenjavni vrt in kozo.

    Delal pa je tudi kot trafikant, prodajal srečke in bil eden tistih ljudi, kot jih danes sploh ni več: sedel je za mizo v slaščičarni in bral časopis. Proti koncu življenja je delal tudi kot slikopleskar. Samo to ni bilo pleskanje kot tako: za prostor, ki bi drugemu vzel pet, šest ur, sta si s prijateljem Vilijem Raholinom vzela tudi dva dni, če je bilo treba. Ampak to sta počela tako, da sta s sabo prinesla gramofon, vsakih petnajst minut sta si pa dodelila nekaj časa zase. Razpostavila na mizo kruh, salame, sirčke, tudi viski ni manjkal,« se smeje.

    Kateri del Feovega ustvarjanja pa mu je ostal najbolj v spominu? »Njegova celota. Pa nastopi so bili nekaj posebnega, zmeraj revolucionarni. Zlasti se spomnim dogodka v kobariški kinodvorani: prevedel je Prešernovo pesem Vrba v nemščino, v popolnem nepoznavanju jezika. Dosti lepih, kratkih, a premišljenih poezij je tudi napisal,« pravi Kramar.

    Valter in umetnost

    Mimogrede: da ne bi kdo mislil, tudi v Kramarju je precej prvinske ljubezni do umetnosti. Ko je bil otrok, je s ponijem kolesaril v Borjano na vaje klavirja, kar je z zimo zamrlo, ampak pomembno je, da je doma imel spodbudo, in tako je postal flavtist.

    Njegova glasbena kariera je kulminirala dosti pozneje, v samo enem koncertu, ki ga je imel s kolegi kar na travniku – ime skupine ni za družinsko revijo. Moralo pa je biti zabavno. Tudi likovna umetnost mu je blizu: kdor že dolgo spremlja Hišo Franko, se bo spomnil, da so tam že pred desetletji gojili izbran odnos do likovnih del, kar Kramar pripisuje dejstvu, da je delal precej pogostitev za razna odprtja in se je tam zaljubljal v razstavljene umetnine.

    Blizu pa mu je tudi Egon Schiele, ki je v Polonki prisoten v obliki reprodukcij in kot spomin na eno od življenjskih obdobij, ko je Kramar hodil k nekdanji ženi na Češko in sta vsakič odšla v galerijo in gledala prav slike tega znanega avstrijskega ekspresionista. Še ena zanimivost: Kramarjev brat Matjaž, ki ga v zadnjem času poznamo bolj po vinih, je akademski slikar, z diplomo iz Benetk.

    OK2025Valter KramarIvan Volarič - Feofeo

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Drobnjak: Le Radović v slovenski obrambi grize, pogrešam igro 'v meso'

    Dragiša Drobnjak po prvem porazu na eurobasketu v pogovoru za Delo kritičen do slovenske igre v obrambi.
    Nejc Grilc 29. 8. 2025 | 10:30
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Slovenska košarkarica pozitivna na dopinškem testu

    Košarkarica kranjskega Triglava je bila pozitivna na THC, sporočajo iz slovenske protidopinške organizacije.
    29. 8. 2025 | 10:29
    Novice  |  Svet
    Neurje

    V Italiji divjal tornado, padala je šestcentimetrska toča

    Včerajšnje neurje je na številnih območjih Italije povzročilo veliko naravno in gmotno škodo. Vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo tudi za Slovenijo.
    29. 8. 2025 | 10:13
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Turški velikan prekinil sodelovanje z Josejem Mourinhom

    Dva turška kluba se nista uspela uvrstiti v ligo prvakov, zato sta odpustila legendarna trenerja, ki sta oba v preteklosti vodila Manchester United.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:09
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kraljica motošporta predzadnjič v Zandvoortu

    Začenja se velika nagrada Nizozemske v Zandvoortu, ki po letu 2026 ne bo več gostil dirk za svetovno prvenstvo formule 1.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:00
