Kako slovenska zeliščarka pripravi druženje, ki si ga gostje zapomnijo (VIDEO)

Nekateri ljudje imajo poseben dar za gostoljubnost. Njihov dom ni le prostor, kamor povabijo prijatelje, ampak kraj, kjer se ob dobri hrani, lepih detajlih in sproščenem vzdušju hitro počutimo domače.

Takšna gostiteljica je tudi zeliščarka Mirjam Grilc, ki živi na Šenturški Gori. Ko smo jo obiskali, nas je pričakala z domačim rožičevim likerjem, nato pa pokazala, kako lahko iz preprostih sestavin in drobnih pozornosti nastane druženje, ki se ga gostje še dolgo spominjajo.

Pri njej ni nujno, da je vse pripravljeno vnaprej. Če gostje pridejo prezgodaj, jih preprosto vključi v pripravo. Pomembnejši od popolnega jedilnika so zanjo dobro vzdušje, lep kotiček in občutek, da se je gostitelj potrudil prav za vas.

Pokukajte v njen dom in odkrijte še več idej za jesensko druženje v novi rubriki Gostitelji po srcu na odprtakuhinja.si.