Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Prazniki so čas topline, druženja in trenutkov, ki jih delimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Ob kozarcu odličnega vina pa ti trenutki postanejo še bolj čarobni. Ko domovi zasijejo v decembrskih lučkah in zadišijo po prazničnih dobrotah, nastajajo spomini, ki ostanejo v srcu – vino pa je tisti čarobni detajl, ki vsak trenutek spremeni v nepozabnega.

Da bo praznična miza zasijala v popolnosti, smo pripravili izbor vin Vinske kleti Metlika, ki s svojo eleganco, bogatostjo in tradicijo navdušujejo že desetletja.

Penina za dobrodošlico: začnite večer z mehurčkom prazničnega sijaja

FOTO: VINSKA KLET METLIKA

Penina je nepogrešljiv začetek decembrskih druženj. Je nasmeh na obrazu, ko pridejo prvi gostje; je simbol veselja, novih začetkov, uspehov in posebnih obletnic. Metliška penina navduši s svežino, finimi mehurčki in nežno eleganco. Popolna je kot aperitiv, hkrati pa se odlično poda k lahkim predjedem in prazničnim prigrizkom. Je tudi odlična izbira za praznično darilo, ki nikoli ne razočara.

Popolno vino za praznični meni

Ta praznični čas naj bo prežet z okusi, ki navdušijo. Za vsako priložnost obstaja popolno vino Vinske kleti Metlika. Pravilno izbrano vino je kot najboljši prijatelj dobre hrane – poudari okuse, uravnovesi jed in poskrbi, da praznična miza zaživi v harmoniji.

Bela vina za svežino in eleganco

Če bodo na vaši mizi ribe, perutnina, zelenjavni krožniki ali kremne jedi, izberite bela vina, ki s svojo svežino in aromo dopolnijo okus jedi brez prevlade. Idealna so za kosila in večerje, pri katerih želimo svežino in eleganco.

FOTO: VINSKA KLET METLIKA

Chardonnay Jurius s svojo bogato strukturo in zapeljivo sadno aromo v vsako kapljico prinaša popolno harmonijo in prefinjen značaj. Odlično dopolni tako lahkotna praznična kosila kot prefinjene večerje. Na voljo tudi v darilnih paketih.

Rdeča vina za toplino in bogate praznične okuse

Za jedi iz rdečega mesa, divjačine, pečenk ali sira pa so nepogrešljiva rdeča vina. S svojo globino, polnostjo in značajem so popolna izbira za razkošne praznične krožnike, ki pričarajo občutek domačnosti in topline.

FOTO: VINSKA KLET METLIKA

Modra frankinja 1909 prestige očara z rubinasto rdečo barvo, zapeljivimi sadnimi aromami višenj, češenj in suhih sliv ter polnim, harmoničnim okusom z elegantnimi tanini in dolgim, nepozabnim pookusom. Je vino, ki ustvarja vtis in ga tudi pusti.

Za sladki zaključek večera: vino za piko na i

Ko se večer prevesi v sproščeno druženje ob sladici, naj vas razvaja kozarec sladkega vina. Njegova nežna sladkoba poudari okuse tort, kremnih sladic in prazničnih piškotov. Pričara popoln zaključek večera, ki ostane še dolgo v spominu.

FOTO: VINSKA KLET METLIKA

Polsladki rumeni muškat Jurius navduši s sijočo sortno aromo, prežeto z značilno muškatno cvetico in osvežujočimi notami agrumov. V okusu je prijetno sveže, rahlo slajše, z bogato sortno noto, ki zaokroži eleganten vtis vsakega požirka. Popoln za sladke praznične trenutke ali kot pozorno darilo.

Vino kot poslovno darilo: eleganca, ki vedno naredi vtis

Skrbno izbrano vino je eno najlepših in najbolj univerzalnih poslovnih daril – izraža spoštovanje, zahvalo in iskreno željo po dolgoročnem sodelovanju.

FOTO: VINSKA KLET METLIKA

Darilni paketi Vinske kleti Metlika so ustvarjeni z mislijo na toplino, veselje in nepozabne trenutke, ki jih delimo z bližnjimi ali poslovnimi partnerji. Vsak paket združuje kakovost, tradicijo in pridih domačnosti ter praznikom doda poseben čar.

Praznično ponudbo vin in darilnih paketov odkrijte na spletni strani Vinske kleti Metlika ali v naši novi spletni trgovini. Darila lahko prilagodimo tudi vašim željam – za nasvet in pomoč pri izbiri nas pokličite na 07 363 7037 ali nam pišite na vinska.klet@kz-metlika.si.

Ekipa Vinske kleti Metlika vam želi čarobne praznike in srečno 2026!

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

