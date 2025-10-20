Klet Istenič med 1000 najboljšimi vini na svetu po izboru sommelierov

Klet Istenič je bila uvrščena med 1000 najboljših vin na svetu po izboru 100 vrhunskih italijanskih sommelierov. Seznam je bil predstavljen v okviru projekta Wine List Italia 2025, ki je del osme edicije Milano Wine Week, največjega italijanskega dogodka, posvečenega vinu, ki je potekal od 4. do 12. oktobra v Milanu.

Projekt Wine List Italia 2025 je zbirka 1000 izbranih vin, ki so jih sommelieri iz vse Italije izbrali kot najbolj reprezentativna na svojih vinskih seznamih. Med njimi so se znašli tudi priznani proizvajalci, kot so Ca’ Del Bosco, Il Pollenza in Franciacorta Cucine d'Italia.

Klet Istenič, ustanovljena leta 1968, je znana po pridelavi vrhunskih penečih vin, ki odražajo značaj bizeljskega vinorodnega okoliša. Njihova uvrstitev med najboljša vina sveta potrjuje kakovost in predanost tradiciji ter inovativnosti v vinarstvu.

Med drugimi priznanimi sommelieri, ki so sodelovali pri izboru, so tudi Valentina Vago, Laura Massirio in Bianca Modonesi.

Ena izmed ključnih novosti letošnje edicije je bila vključitev mladih in digitalno naravnanih obiskovalcev. Dogodek je ponujal inovativne in interaktivne izkušnje, kot so degustacije z uporabo digitalnih orodij, virtualne ture po vinskih kleteh in povezovanje s proizvajalci prek družbenih omrežij.

Poleg tega so potekali strokovni dogodki in delavnice, namenjeni poglabljanju znanja o vinu, trajnostnem vinarstvu in novih trendih v industriji. Med njimi je bil tudi projekt Vendemmie, ki je povezal mlade ljubitelje vina z izkušenimi proizvajalci in sommelieri ter spodbujal izmenjavo znanja in izkušenj.