Kako se papeža v Sloveniji spominja družina Vrecl, ki je pridelala mašno vino

Leta 1995 je takratni domači župnik iz Zgornjih Hoč Marjan Jezernik odnesel v Vatikan nekaj steklenic sauvignona iz kleti družine Vrecl. Takrat, je povedal Bogomir Vrecl, še nihče ni vedel, da bo papež kmalu obiskal Slovenijo. Nekaj mesecev pozneje je prav njihovo vino postalo mašno ob enem od najpomembnejših dogodkov prvih let samostojne države.

Zaznamujemo 30. obletnico zgodovinskega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.

Obisk Janeza Pavla II., ki je potekal maja 1996, je imel velik simbolni pomen. Vatikan je Slovenijo med prvimi diplomatsko priznal, papežev prihod je spremljal obsežen državni in cerkveni protokol. Med simboli slovenske gostoljubnosti je bilo tudi vino iz majhne štajerske družinske kleti.

Tri desetletja pozneje v kleti še vedno polnijo steklenice s papeževim podpisom. FOTO: arhiv družine Vrecl

Etiketa s podpisom Janeza Pavla II.

»Še sam ne vem, kako ga je uspelo gospodu Jezerniku prinesti tako daleč,« danes pravi Vrecl. Sauvignon je prišel v Vatikan že novembra 1995, pozneje je družina, ki je sicer oblikovala etiketo s podpisom Janeza Pavla II., pridobila tudi dovoljenje iz Vatikana. Steklenico iz tistega časa še vedno hranijo v kleti.

»Naše mašno vino se od takrat ni smelo spremeniti,« je povedal Vrecl. Še danes ga pridelujejo po skoraj enakem postopku kot pred tremi desetletji. »Še vedno uporabljamo isti nastavek in ga pridelujemo po čim bolj naravni poti, kolikor se le da.« Za vino so značilne izrazite kisline, zaradi katerih ostaja tudi ta polsladki primerek svež in piten. Danes ga naročajo številne župnije iz okolice, ponj se še vedno oglasi tudi kardinal Franc Rode.

Arhivska fotografija Bogomirja Vrecla: »Posebej ponosni smo, da je bilo naše vino sorte sauvignon izbrano za mašo, ki jo je med prvim obiskom Slovenije, 18. junija 1996, na svoj 76. rojstni dan, daroval papež Janez Pavel II.« FOTO: osebni arhiv

Papežev obisk je močno zaznamoval tudi zgodbo družine Vrecl. Bogomir Vrecl, ki ga je za vinarja »izpilil« magister Anton Vodovnik, je posle že predal sinu Janku, predstavniku četrte generacije, ki prideluje tudi druga vina in olje. Steklenica iz časa papeževega obiska in etiketa s kapico svetega očeta ter njegovim podpisom pa sta spomin na obdobje, ko je prav njihov izdelek postal del velikega državnega trenutka.