Kresna noč: pozabljeni slovenski praznik, ki kliče po druženju in dobri hrani

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Kresna noč je praznik svetlobe, narave in obilja, ki smo ga skoraj pozabili, a si zasluži posebno mesto tudi na sodobni mizi. Urednica portala Odprta kuhinja Mateja Delakorda razkriva, kako lahko ta večer spremenimo v čarobno poletno praznovanje z venčki, dišavnicami, ognjem in jedmi, ki povezujejo tradicijo z današnjim načinom življenja. V ospredju so sveža zelišča, mlada zelenjava, jagodičevje, užitno cvetje in občutek, da se poletje zares začne.
Celoten članek in recepte preberite na Odprti kuhinji.
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