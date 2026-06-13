Kresna noč: pozabljeni slovenski praznik, ki kliče po druženju in dobri hrani

Kresna noč je praznik svetlobe, narave in obilja, ki smo ga skoraj pozabili, a si zasluži posebno mesto tudi na sodobni mizi. Urednica portala Odprta kuhinja Mateja Delakorda razkriva, kako lahko ta večer spremenimo v čarobno poletno praznovanje z venčki, dišavnicami, ognjem in jedmi, ki povezujejo tradicijo z današnjim načinom življenja. V ospredju so sveža zelišča, mlada zelenjava, jagodičevje, užitno cvetje in občutek, da se poletje zares začne.

Praznik najkrajše noči v letu

Navdih v slovenskem ljudskem izročilu in skandinavskem vrtnem praznovanju.

Ideja za poletno druženje na prostem.

V ospredju so svetloba, narava, obilje in praznična miza.

Mateja Delakorda predstavlja recepte iz svoje prihajajoče knjige.

Med jedmi so poletna potica z rozinami in meto, krompirjeva nabodalca ter krompirjeva pogača.

Praznično vzdušje dopolnjujejo sveža zelišča, mlada zelenjava, jagodičevje in užitno cvetje.

Celoten članek in recepte preberite na Odprti kuhinji.