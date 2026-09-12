Krompirček, zaradi katerega smo nekoč stali v vrsti, je spet tu

Krompirček je bil nekoč predvsem hiter prigrizek iz mestnega kioska, danes pa se vrača kot samostojna jed, obložena z omakami, siri, mesom in drugimi dodatki. Tako imenovani loaded fries so postali opazen gostinski trend, ki je zdaj dobil svoj prostor tudi v središču Ljubljane.

A zgodba ocvrtega krompirčka je precej starejša. V Belgiji so fritkoti del skoraj nacionalne identitete, svoje kultne kioske in prodajna okenca pa smo nekoč poznali tudi pri nas. Na pomfri v papirnatem škrniclju se še danes spominjajo Ljubljančani, Mariborčani in Sobočani.

Kaj se je zgodilo, da je preprost krompirček iz nostalgičnega uličnega prigrizka postal jed, ustvarjena tudi za družbena omrežja, in kaj ponuja novi ljubljanski Messy Fries?

Celotno zgodbo, od nekdanjih kioskov do sodobnih »loaded fries«, preberite na odprtakuhinja.si.