Ledena kava, ki je hkrati osvežitev in razkošna poletna sladica (VIDEO)

Priprava je hitra in preprosta: instant kavo stepemo z medom, vročo vodo in vaniljo, da dobimo svetlo rjavo kremo, nato pa jo združimo z zelo hladnim mlekom in ledom. Za še bolj uživaško različico dodamo stepeno sladko smetano, cimet, kakav ali čokoladni obliv. Piko na i lahko naredi kepica sladoleda ali sladoledna lučka.

V celotnem receptu na Odprti kuhinji preverite natančne količine, postopek in trik, s katerim bo kavna pena zares gosta in obstojna. Napitek je odlična izbira za lenobno popoldne, obisk prijateljev ali hitro poletno sladico, ki jo pripravimo brez zapletenih sestavin in dolgega hlajenja v domači kuhinji.



Recept in video najdete na Odprtakuhinja.si.