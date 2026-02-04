Legendarna gostilna s 65-letno tradicijo na Gorenjskem zapira svoja vrata

Gostilna Danilo iz Reteč pri Škofji Loki zapira svoja vrata, kot poročajo mediji, nameravajo gostinski objekt prodati, Nina Čarman, ki je gostilno vodila v zadnjih letih, pa novo lokacijo za nadaljevanje Danilove zgodbe išče v Ljubljani.

Nina Čarman je za Delo potrdila, da je že našla nekaj primernih prostorov za novo lokacijo, vendar še ni podpisala nobene pogodbe. Kot je dejala, bo zaprtje družinske gostilne zanjo čustveno zahtevno, saj jo nanjo veže veliko spominov in emocij, a ta korak bo sledil poleti. Do 1. junija bodo še obratovali.

Prepričana je, izkušnje iz Evina (trgovine in bara) pa po njenih besedah kažejo, da bo v Ljubljani, znotraj mestnega obroča, gostilno zaradi večjega bazena kadra bistveno lažje voditi.

Gašper Čarman, znan vinski poznavalec in trgovec, ki je svojo karierno pot prav tako začel prav v družinski gostilni, je za Siol dejal: »Zapiramo s ponosom, ne zaradi kakršnekoli drame. Da gostilno zapremo in prodamo, smo se odločili zato, ker sta starša, ki sta Nini pri vodenju pomagala, že kar v letih in si želita več miru. Kot družina smo složni in smo se skupaj odločili, da naredimo ta korak, ki ni bil enostaven, je pa edini logičen.«

Nina in Gašper Čarman poudarjata, da bosta kulinarično tradicijo kulinarike kljub zaprtju družinske gostilne nadaljevala. FOTO: Www.danilogostilna.si

Čarman je pri tem opozoril na širšo težavo, s katero se sooča velik del slovenskega gostinstva, zlasti zunaj večjih mestnih in turističnih središč. »Dobiti ljudi, ki bi delali predvsem ob koncih tedna, je res velik izziv. Takšne gostilne lahko funkcionirajo le, če v njih dela cela družina,« je dejal in dodal, da bo Danilo idealen objekt za kupca, ki si želi prav takšnega načina življenja.

Zgodovina gostilne Danilo sega v leto 1961, ko je Čarmanov dedek Danilo Kosmačin v Retečah kupil gostilno Pri Tilhu, ki je na tej lokaciji delovala že od leta 1870. Dedek, Primorec iz Breginja, in babica iz Brežic sta dolgo iskala primerno gostilno za začetek posla.

Leta 1991 sta gostilno prevzela Vesna in Dušan Čarman ter vaško gostilno postopoma povzdignila na visoko kulinarično raven. Pozneje sta se v delo aktivno vključila tudi njuna otroka Gašper in Nina. Gostilna Danilo je bila vse od prihoda Michelinovega vodnika v Slovenijo tudi nosilka Michelinovega priznanja.

Zapiranje Danila pa ni osamljen primer. Na Gorenjskem se v zadnjih mesecih kažejo jasni znaki ohlajanja gostinske scene, ki je še ob koncu lanskega leta veljala za eno bolj vitalnih v Sloveniji. Za pomembno spremembo so se, denimo, odločili tudi v Hotelu Triglav nad Bledom, kjer so restavracijo 1906 preoblikovali v zajtrkovalnico in ukinili večerje, je poročal kulinarični novinar Miha First.