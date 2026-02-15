  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kulinarika

    Martin Jezeršek: Kritik se še ni oglasil na malico

    Olimpijski skok družine Jezeršek gostinstva: Catering v novi ligi.
    Martin Jezeršek FOTO: Leon Vidic/DELO
    Galerija
    Martin Jezeršek FOTO: Leon Vidic/DELO
    Karina Cunder Reščič
    15. 2. 2026 | 08:15
    10:31
    A+A-

    Olimpijske igre niso priložnost samo za športne presežke. Dolg skok je uspel tudi Jezeršek gostinstvu, ki gosti udeležence iger na treh lokacijah v Cortini. Gre za eno od treh največjih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s široko paleto gostinskih dejavnosti, te igre v Italiji pa bodo nedvomno poslovne rezultate zvišale in odprle nove priložnosti, tako da smo Martinu Jezeršku, direktorju, zastavili celo provokativno vprašanje, ali jih lahko pričakujemo na svetovnem nogometnem prvenstvu na drugi strani Atlantika. Pa seveda, kaj jedo v Slovenski hiši in ali se je kaj oglasil kulinarični kritik, ki se mu je njihova prisotnost zataknila v grlu samo zato, ker niso Italijani.

    Olimpijske igre so tako vseobsežen dogodek, da ne sprožijo le športnih zgodb, ampak še številne druge, včasih nepričakovane: zakaj nekje vihra jugoslovanska zastava, zakaj se ni odpela smučka, katera slaščica je najboljša v olimpijski vasi ... Katera se pa vam zdi najbolj zanimiva? Po kateri si jih boste zapomnili?

    Predvsem po tem, da so pomemben mejnik v razvoju našega družinskega podjetja, saj smo prvič vključeni širše, ne le v povezavi z nacionalnim delom zgodbe, s Slovensko hišo.

    Zapomnil si jih bom tudi po tem, da so te igre pač italijanske z vsem, kar spada zraven, kdaj tudi manj dobrim, čemur je v medijih, se mi zdi, namenjenega kar veliko prostora. Pa seveda dobrim: te olimpijske igre imajo nezgrešljiv šarm, dušo, če se tako izrazim. Gorski del, Cortina, kjer delujemo mi, je zares posebna destinacija. Mondeno letovišče s čisto drugačnim duhom, kot se ga spominjam na primer iz Pjongčanga.

    image_alt
    Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

    Ravno vaša širša vključenost je bila predmet ene teh nepričakovanih zgodb. Italijanski kritik se je usajal, zakaj gostinstva ne izvajajo v celoti Italijani, ampak so nekatere gostinske točke v Cortini prevzeli Slovenci, nekdanji Jugoslovani. V nadaljevanju je povsem zabredel, v prvem delu pa ga po svoje razumem. Tudi nam v Sloveniji bi se verjetno, vsaj na prvi pogled, zdelo čudno, če bi gostili tako velik dogodek, pa bi bili gostinci od drugod. Ampak, povejte: kako v resnici deluje ta posel? Kdo so igralci v tej branži v mednarodnem okolju?

    Saj to, da so prvi v vrsti italijanski izvajalci, v resnici drži – naš naročnik na teh olimpijskih igrah je ameriško podjetje On Location in za večino od šestnajstih lokacij, ki jih upravljajo, so našli domače izvajalce. Nas so angažirali za tri lokacije v Cortini. Naša naloga je, s tujko, premium hospitality na prizoriščih ženskega alpskega smučanja in curlinga ter biatlona, v kako uro vožnje oddaljeni Anterselvi.

    Olimpijske igre so zares velikanski dogodek. Vsak dan je treba nahraniti ogromno navijačev, delegatov, pa seveda športnikov, podporne ekipe in tako naprej. In to trikrat na dan. Gre za tako zahteven projekt, da navadno na lokalnem trgu preprosto zmanjka primernih izvajalcev. Na športnih tekmovanjih je ta posel namreč izjemno kompleksen. Hrana je sicer res pika na i in tisto, po čemer nas vse na koncu ocenjujejo, ozadje in podlaga za ta končni rezultat pa vse kaj drugega: naša naloga je obsežna logistika, birokracija, kadri, varnost in tako naprej.

    Jezerškovi na olimpijskih igrah vodijo Slovensko hišo ter tri lokacije na območju Cortine. Prva seveda zahteva slovensko hrano, medtem ko je na drugih ponudba italijanska, po sestavinah in jedeh. FOTO: Arhiv M. J.
    Jezerškovi na olimpijskih igrah vodijo Slovensko hišo ter tri lokacije na območju Cortine. Prva seveda zahteva slovensko hrano, medtem ko je na drugih ponudba italijanska, po sestavinah in jedeh. FOTO: Arhiv M. J.

    Jezeršek gostinstvo se že več kot deset let strateško usmerja prav na področje mednarodnega gostiteljstva, specifično v športu. Reference se nabirajo vsa leta: prva večja je bil v Eurobasket v Sloveniji in od takrat skoraj nismo manjkali na nobenem večjem športnem dogodku. Pred približno desetimi leti smo začeli sodelovati z italijanskim nogometnim klubom Udinese in se potem počasi prebijali naprej v tujino. V zadnjem letu smo v Avstriji pokrivali velika športna tekmovanja v nogometu, pa rally starodobnikov, v Italiji najpomembnejšo nogometno tekmo preteklega leta v Vidmu ...

    Ljudje in podjetja, ki delamo v tem segmentu na največjih mednarodnih športnih srečanjih, smo pač omejen krog: poznamo se med seboj, priporočila krožijo. Tako smo tudi prišli do tega, da nas je podjetje On Location, ki je organizator gostinskega dela na OI Milano – Cortina, pa na prejšnjih v Parizu in tudi na na­slednjih v Los Angelesu bo, prepoznal in nas povabil k sodelovanju na razpisu, na katerem smo potem zmagali. Zelo smo ponosni, huda mednarodna konkurenca je bila in bili smo najboljši.

    Bi bila to lahko tudi vaša vstopnica za svetovno prvenstvo v nogometu poleti, v ZDA, Kanadi in Mehiki – kjer tudi najdemo istega glavnega organizatorja gostinskega dela?

    Tega vam na znam napovedati, pa tudi situacija bo drugačna. To ni več evropski trg. Ne bom rekel, da si tega ne bi želeli, ampak sem realen: možnosti so manjše, kot če bi bilo prvenstvo na stari celini.

    Če vprašaš kogarkoli v slovenskem gostinstvu, bo izstrelil, da so njegova glavna težava kadri. Kako se tega lotite vi, ko v bistvu sploh ne igrate »na domačem terenu«? Kje in kako najdete ljudi, ki delajo na točkah, za katere ste odgovorni?

    Tudi tu je v ozadju proces, ki teče že leta. Mreža naših sodelavcev je zato zelo široka, predvsem seveda v Sloveniji, pa tudi zunaj naših meja. Vodstvena mesta, ključni kadri pri takem projektu so vedno iz naše stalne ekipe, naši sodelavci. Pri iskanju drugih moči pa nam gre na roko dejstvo, da si veliko ljudi želi biti del tako velikih, skoraj zgodovinskih dogodkov, kot so olimpijske igre. Opremo se tudi na mlade, študente, do katerih pridemo prek kontaktov v lokalnih gostinskih šolah. Pri tokratnih OI sodelujemo na primer s tremi gostinskimi šolami: iz Trsta, Brunica in Cortine.

    Martin Jezeršek, direktor Jezeršek gostinstva: »Olimpijske igre so za nas pomemben mejnik – dokaz, da znamo vrhunsko gostoljubje izvažati tudi na največje svetovne odre.« FOTO: Leon Vidic/DELO
    Martin Jezeršek, direktor Jezeršek gostinstva: »Olimpijske igre so za nas pomemben mejnik – dokaz, da znamo vrhunsko gostoljubje izvažati tudi na največje svetovne odre.« FOTO: Leon Vidic/DELO

    Kako je pa kaj letos v Slovenski hiši? Kaj je največja uspešnica?

    Zdi se mi, da je Olimpijskemu komiteju Slovenije uspel velik met, saj so dobili, po mojem mnenju, najboljšo lokacijo med vsemi hišami na teh igrah oziroma vsaj v tem gorskem delu, v Cortini. Gre za strogo središče mesta in Slovenska hiša je majhna, saj predstavlja polovico nekega tukajšnjega bara: prostorsko in infrastrukturno omejena, ampak na območju za pešce. Čisto vsak obiskovalec Cortine jo vidi. Zelo fino se mi zdi, da je odprta za javnost. Razen kadar je kak dogodek, lahko vsak vstopi, pokusi slovensko hrano, pijačo, začuti malo Slovenije.

    Uspešnica: upal bi si reči, da je to blejska kremna rezina.

    Kako pa tehnološko izvedete pripravo hrane? Recimo ta kremna rezina: jih naredite v Sloveniji in uvozite ali jih delate v Cortini?

    Za kremne rezine, ki gredo le v Slovensko hišo, sodelujemo s podjetjem Conditus, ki nam jih dobavlja, mi pa jih vsaka dva dneva iz Slovenije vozimo v Cortino. Na drugih treh lokacijah, ki jih oskrbujemo, pa gre seveda za italijanske surovine in jedi.

    Gastronomski tradiciji nižin okrog Milana in hribov okrog Cortine se zelo razlikujeta. Katere so značilne jedi in sestavine tega dela, kjer delujete vi?

    Ponudba mora biti raznolika, tako da imamo pripravljenih kakih sto jedi, ki se dnevno menjajo in krožijo in ne bi vsega našteval. Velik poudarek je na hladnih predjedeh, tu imamo na voljo veliko lokalnih sirov, zelo prav pride tudi speck, ki je neke vrste gorski pršut, blago prekajen. Potem pa so tudi rižote in pašte – pač jedi, ki spadajo k Italiji. Gostje so, mislim, s tem, kar pripravljamo, zadovoljni in res se osredotočamo na kakovostne sestavine in dosledno pripravo.

    Medtem ko potekajo ugibanja, ali je najbolj priljubljena sladica v olimpijski kantini tortica lava, vam brez sence dvoma lahko povemo, kaj je najbolj zaželen prigrizek. To je zlata kolajna. Letos, beremo, so narejene iz krhkega testa, saj se po vrsti drobijo. FOTO: Anne-Christine POUJOULAT/AFP
    Medtem ko potekajo ugibanja, ali je najbolj priljubljena sladica v olimpijski kantini tortica lava, vam brez sence dvoma lahko povemo, kaj je najbolj zaželen prigrizek. To je zlata kolajna. Letos, beremo, so narejene iz krhkega testa, saj se po vrsti drobijo. FOTO: Anne-Christine POUJOULAT/AFP

    Se je kritik, ki ga je zmotila vaša prisotnost, kaj javil? Prišel kaj poskusit?

    (smeh) Ni se še oglasil.

    Veste kaj: v tej zgodbi niti ne vidim kaj dosti slabega za nas. Odgovorni pri podjetju On Location so takoj povedali, da smo bili na razpisu izbrani kot najboljši, zaradi izkušenj na mednarodnih dogodkih, na velikih projektih v Italiji in širše. Pa še to so navrgli, da je iz Ljubljane bližje do Cortine kot iz Milana. Zgodba, ki se je začela kot precej pretirana, se je umirila in mislim, da je končana.

    Pri razumevanju konteksta se mi zdi pomembno to, da je gostinstvo oziroma catering na velikih športnih dogodkih niša, daleč stran od klasičnega restavracijskega posla. Potrebno je zelo drugačno znanje, drugačni procesi so v ozadju. Gre za storitveni produkt izvozne narave in mi smo zagotovo edini v Sloveniji ali v tem delu Evrope, ki znamo ta produkt pač – izvažati. Nismo pa edini na svetu, tu v Evropi nas je od pet do deset – in kar smo videli tu v Italiji, na tem primeru, je uveljavljena praksa na velikih mednarodnih dogodkih, ne samo športnih.

    Zanimivo: nihče se ne sprašuje recimo o tribunah, ki stojijo, pa o šotorih na teh prizoriščih, kjer je zgodba podobna. Šotore postavljajo Francozi, električno napeljavo tudi vlečejo oni ... To je čisto normalno. Razumem pa, da je italijanska kulinarika, bom rekel, posebnost, saj so zelo ponosni nanjo, in da se tukaj odpirajo neka vprašanja.

    Za kateri veliki naslednji dogodek ste že oddali ponudbo?

    O tem ne govorim, ker sem vraževeren, pa tudi s pravnega vidika zavezan, da sem tiho.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

    Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.
    Saša Bojc 14. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pustna sobota

    Dober krof pri Berzu? Tradicionalen recept, izkušnje in dobra ekipa

    V dneh pred pustom se vije pred slaščičarno Berzo na Vrhniki, ki je drugič osvojila naziv za naj krof Slovenije, dolga vrsta. Obiskali smo jih tudi mi.
    Simona Bandur 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Okrevanje

    Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

    »Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
    14. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Martin Jezeršekolimpijske igreCortinaMilano Cortina 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 15. 2. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Galeb

    Turška ladja poškodovala Titovo

    Poškodovanih ni bilo, celoten obseg škode pa še ugotavljajo.
    15. 2. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zimske olimpijske igre

    Kaj se dogaja s Slovenijo?

    Medtem ko slovenski športniki navdušujejo na ZOI v Italiji, smo pobrskali po dokumentaciji in preverili, kako so nas razveseljevali njihovi predhodniki.
    Lucijan Zalokar 15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano - Cortina 2026

    Nedelja na OI (15. februar): Nika Prevc zasleduje četrto kolajno

    Znova nas čaka zelo bogat olimpijski program v Italiji, predzadnjič bodo na delu smučarke, na vrsti tudi predzadnja skakalna tekma na OI.
    15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naslednja vlada bo morala razrešiti vse gordijske vozle

    Ob takšni zmedi obrambne, varnostne in zunanje politike bi bilo nujno področje odpornosti preseliti iz obrambnega resorja.
    15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zimske olimpijske igre

    Kaj se dogaja s Slovenijo?

    Medtem ko slovenski športniki navdušujejo na ZOI v Italiji, smo pobrskali po dokumentaciji in preverili, kako so nas razveseljevali njihovi predhodniki.
    Lucijan Zalokar 15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano - Cortina 2026

    Nedelja na OI (15. februar): Nika Prevc zasleduje četrto kolajno

    Znova nas čaka zelo bogat olimpijski program v Italiji, predzadnjič bodo na delu smučarke, na vrsti tudi predzadnja skakalna tekma na OI.
    15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naslednja vlada bo morala razrešiti vse gordijske vozle

    Ob takšni zmedi obrambne, varnostne in zunanje politike bi bilo nujno področje odpornosti preseliti iz obrambnega resorja.
    15. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo