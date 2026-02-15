Martin Jezeršek: Kritik se še ni oglasil na malico

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Olimpijske igre niso priložnost samo za športne presežke. Dolg skok je uspel tudi Jezeršek gostinstvu, ki gosti udeležence iger na treh lokacijah v Cortini. Gre za eno od treh največjih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s široko paleto gostinskih dejavnosti, te igre v Italiji pa bodo nedvomno poslovne rezultate zvišale in odprle nove priložnosti, tako da smo Martinu Jezeršku, direktorju, zastavili celo provokativno vprašanje, ali jih lahko pričakujemo na svetovnem nogometnem prvenstvu na drugi strani Atlantika. Pa seveda, kaj jedo v Slovenski hiši in ali se je kaj oglasil kulinarični kritik, ki se mu je njihova prisotnost zataknila v grlu samo zato, ker niso Italijani.
Predvsem po tem, da so pomemben mejnik v razvoju našega družinskega podjetja, saj smo prvič vključeni širše, ne le v povezavi z nacionalnim delom zgodbe, s Slovensko hišo.
Zapomnil si jih bom tudi po tem, da so te igre pač italijanske z vsem, kar spada zraven, kdaj tudi manj dobrim, čemur je v medijih, se mi zdi, namenjenega kar veliko prostora. Pa seveda dobrim: te olimpijske igre imajo nezgrešljiv šarm, dušo, če se tako izrazim. Gorski del, Cortina, kjer delujemo mi, je zares posebna destinacija. Mondeno letovišče s čisto drugačnim duhom, kot se ga spominjam na primer iz Pjongčanga.
Saj to, da so prvi v vrsti italijanski izvajalci, v resnici drži – naš naročnik na teh olimpijskih igrah je ameriško podjetje On Location in za večino od šestnajstih lokacij, ki jih upravljajo, so našli domače izvajalce. Nas so angažirali za tri lokacije v Cortini. Naša naloga je, s tujko, premium hospitality na prizoriščih ženskega alpskega smučanja in curlinga ter biatlona, v kako uro vožnje oddaljeni Anterselvi.
Olimpijske igre so zares velikanski dogodek. Vsak dan je treba nahraniti ogromno navijačev, delegatov, pa seveda športnikov, podporne ekipe in tako naprej. In to trikrat na dan. Gre za tako zahteven projekt, da navadno na lokalnem trgu preprosto zmanjka primernih izvajalcev. Na športnih tekmovanjih je ta posel namreč izjemno kompleksen. Hrana je sicer res pika na i in tisto, po čemer nas vse na koncu ocenjujejo, ozadje in podlaga za ta končni rezultat pa vse kaj drugega: naša naloga je obsežna logistika, birokracija, kadri, varnost in tako naprej.
Jezeršek gostinstvo se že več kot deset let strateško usmerja prav na področje mednarodnega gostiteljstva, specifično v športu. Reference se nabirajo vsa leta: prva večja je bil v Eurobasket v Sloveniji in od takrat skoraj nismo manjkali na nobenem večjem športnem dogodku. Pred približno desetimi leti smo začeli sodelovati z italijanskim nogometnim klubom Udinese in se potem počasi prebijali naprej v tujino. V zadnjem letu smo v Avstriji pokrivali velika športna tekmovanja v nogometu, pa rally starodobnikov, v Italiji najpomembnejšo nogometno tekmo preteklega leta v Vidmu ...
Ljudje in podjetja, ki delamo v tem segmentu na največjih mednarodnih športnih srečanjih, smo pač omejen krog: poznamo se med seboj, priporočila krožijo. Tako smo tudi prišli do tega, da nas je podjetje On Location, ki je organizator gostinskega dela na OI Milano – Cortina, pa na prejšnjih v Parizu in tudi na naslednjih v Los Angelesu bo, prepoznal in nas povabil k sodelovanju na razpisu, na katerem smo potem zmagali. Zelo smo ponosni, huda mednarodna konkurenca je bila in bili smo najboljši.
Tega vam na znam napovedati, pa tudi situacija bo drugačna. To ni več evropski trg. Ne bom rekel, da si tega ne bi želeli, ampak sem realen: možnosti so manjše, kot če bi bilo prvenstvo na stari celini.
Tudi tu je v ozadju proces, ki teče že leta. Mreža naših sodelavcev je zato zelo široka, predvsem seveda v Sloveniji, pa tudi zunaj naših meja. Vodstvena mesta, ključni kadri pri takem projektu so vedno iz naše stalne ekipe, naši sodelavci. Pri iskanju drugih moči pa nam gre na roko dejstvo, da si veliko ljudi želi biti del tako velikih, skoraj zgodovinskih dogodkov, kot so olimpijske igre. Opremo se tudi na mlade, študente, do katerih pridemo prek kontaktov v lokalnih gostinskih šolah. Pri tokratnih OI sodelujemo na primer s tremi gostinskimi šolami: iz Trsta, Brunica in Cortine.
Zdi se mi, da je Olimpijskemu komiteju Slovenije uspel velik met, saj so dobili, po mojem mnenju, najboljšo lokacijo med vsemi hišami na teh igrah oziroma vsaj v tem gorskem delu, v Cortini. Gre za strogo središče mesta in Slovenska hiša je majhna, saj predstavlja polovico nekega tukajšnjega bara: prostorsko in infrastrukturno omejena, ampak na območju za pešce. Čisto vsak obiskovalec Cortine jo vidi. Zelo fino se mi zdi, da je odprta za javnost. Razen kadar je kak dogodek, lahko vsak vstopi, pokusi slovensko hrano, pijačo, začuti malo Slovenije.
Uspešnica: upal bi si reči, da je to blejska kremna rezina.
Za kremne rezine, ki gredo le v Slovensko hišo, sodelujemo s podjetjem Conditus, ki nam jih dobavlja, mi pa jih vsaka dva dneva iz Slovenije vozimo v Cortino. Na drugih treh lokacijah, ki jih oskrbujemo, pa gre seveda za italijanske surovine in jedi.
Ponudba mora biti raznolika, tako da imamo pripravljenih kakih sto jedi, ki se dnevno menjajo in krožijo in ne bi vsega našteval. Velik poudarek je na hladnih predjedeh, tu imamo na voljo veliko lokalnih sirov, zelo prav pride tudi speck, ki je neke vrste gorski pršut, blago prekajen. Potem pa so tudi rižote in pašte – pač jedi, ki spadajo k Italiji. Gostje so, mislim, s tem, kar pripravljamo, zadovoljni in res se osredotočamo na kakovostne sestavine in dosledno pripravo.
(smeh) Ni se še oglasil.
Veste kaj: v tej zgodbi niti ne vidim kaj dosti slabega za nas. Odgovorni pri podjetju On Location so takoj povedali, da smo bili na razpisu izbrani kot najboljši, zaradi izkušenj na mednarodnih dogodkih, na velikih projektih v Italiji in širše. Pa še to so navrgli, da je iz Ljubljane bližje do Cortine kot iz Milana. Zgodba, ki se je začela kot precej pretirana, se je umirila in mislim, da je končana.
Pri razumevanju konteksta se mi zdi pomembno to, da je gostinstvo oziroma catering na velikih športnih dogodkih niša, daleč stran od klasičnega restavracijskega posla. Potrebno je zelo drugačno znanje, drugačni procesi so v ozadju. Gre za storitveni produkt izvozne narave in mi smo zagotovo edini v Sloveniji ali v tem delu Evrope, ki znamo ta produkt pač – izvažati. Nismo pa edini na svetu, tu v Evropi nas je od pet do deset – in kar smo videli tu v Italiji, na tem primeru, je uveljavljena praksa na velikih mednarodnih dogodkih, ne samo športnih.
Zanimivo: nihče se ne sprašuje recimo o tribunah, ki stojijo, pa o šotorih na teh prizoriščih, kjer je zgodba podobna. Šotore postavljajo Francozi, električno napeljavo tudi vlečejo oni ... To je čisto normalno. Razumem pa, da je italijanska kulinarika, bom rekel, posebnost, saj so zelo ponosni nanjo, in da se tukaj odpirajo neka vprašanja.
O tem ne govorim, ker sem vraževeren, pa tudi s pravnega vidika zavezan, da sem tiho.
