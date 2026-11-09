Martinov teden na krožniku: 5 kosil, ki jih boste želeli ponoviti

Martinov teden je kot nalašč za jedi, ki dišijo po jeseni, domačnosti in nekoliko bolj prazničnih okusih. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet kosil, s katerimi lahko martinovo razpoloženje raztegnete čez ves teden.

Za začetek je na vrsti živahno obarvana juha iz rdečega zelja, sledijo bučni špecli z maslom in žajbljem, ki so odlični kot samostojna jed ali priloga. Sreda bo najbolj martinova, saj bomo pripravili bogat račji ragu, ki se odlično ujame tudi s kozarcem vina. Proti koncu tedna sledijo še nadevana piščančja bedra na pečenem zelju ter gratinirani mlinci z mletim mesom.

Vse recepte, natančne količine in navodila za pripravo poiščite v tedenskem jedilniku na Odprtakuhinja.si.