Michelinov vodnik: imamo novo zvezdico

Galerija okusov iz Petrovč, ki jo vodi Marko Magajne, je nova slovenska restavracija v slavnem Michelinovem kulinaričnem vodniku za Slovenijo. Kot je izpostavljeno v vodniku, restavracijo odlikuje že lokacija v parku, v središču katerega stoji baročni dvorec iz osemnajstega stoletja, nekoč grad Novo Celje, med jedmi pa izpostavljajo polento z govedino, reinterpretacijo slovenske klasike, in mozaik soma z ajdo z omako beurre blanc in porom. Tudi klet z več kot 600 etiketami je po oceni Michelina med najbolj izjemnimi v Sloveniji. Magajne je prejel tudi nagrado Young Chef Award za mladega kuharskega talenta.

Marko Magajne. FOTO: Mojca Marot

Deset restavracij

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi tudi novinka Galerija okusov.

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom, Grič z Luko Koširjem, Dam z Urošem Fakučem, Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem in restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Posebno priznanje za odprtje leta

Letos je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta, in sicer Gostilni Francl v Celju, ki jo vodi Sebastijan Kovačič. Nagrado Sommelier Award je prejel Nejc Farčnik, ki dela v restavraciji Grič, nagrada Service Award pa je pripadla Petru Patajcu iz Gostilnica Ruj.

V Michelinov vodnik za Slovenijo se je letos uvrstilo 74 restavracij, dve več kot lani. Izbranih (selected) je 52 restavracij, od tega kar šest novih, je razvidno iz objave ob današnji razglasitvi na spletni strani STO. Nove v tem izboru so restavracije Bistro 9:45 (Bovec), Bistro Štorja (Postojna), Gostilnica Barba (Novo mesto), Hiša Polonka (Kobarid), Restavracija Mangrt (Bovec) in Srebrna vilica (Piran).

V Michelinov vodnik za Slovenijo se je letos uvrstilo 74 restavracij, dve več kot lani. FOTO: STO

Ukinjena zelena zvezdica Vodnik MICHELIN je 1. junija letos uvedel novo globalno uredniško platformo Mindful Voices, namenjeno izpostavitvi navdihujočih posameznikov s področij gastronomije, gostoljubja in vinarstva. Hkrati ukinja Zeleno zvezdico, ki je bila doslej omejena na področje kulinarike. Tiskana izdaja rdečega gastronomskega vodnika MICHELIN Guide Slovenia 2026 bo na voljo predvidoma avgusta.

V Bib Gourmand dve novi

V letošnji izbor Bib Gourmand se je uvrstilo 12 slovenskih restavracij, dve novi. To prestižno oznako, ki jo Michelin Guide podeljuje restavracijam z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo, letos na novo prejmeta: Klinec Medana in Gostilna Francl.

Vse restavracije z distinkcijo Bib Gourmand: Etna; Gostilna Francl (nova); Gostilna Rajh; Gostilnica Ruj; Gredič; Restavracija Jožef; Klinec Medana (nova); Kodila; Lalu Bistro; Gostilna Mahorčič; Restavracija Majerca; Restavracija Triangel.

Logar: Gastronomija in turizem pomembna stebra gospodarstva

Michelinova priznanja utrjujejo mednarodni ugled Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije ter spodbujajo višjo kakovost, trajnostni razvoj turizma in večjo dodano vrednost v panogi, so ob razglasitvi sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Slovenija se po številu Michelinovih restavracij glede na število prebivalcev uvršča v evropsko povprečje držav, vključenih v Michelinov vodnik, kar potrjuje izjemno kakovost in ambicioznost slovenske gastronomije.

Podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport dr. Anže Logar je poudaril, da so za prepoznavnost Slovenije zaslužni predvsem vrhunski chefi in njihove ekipe, zaradi katerih država privablja gurmane z vsega sveta. Gastronomijo in turizem je označil za pomembna stebra gospodarstva, pri čemer sta ključna nadaljnji dvig kakovosti storitev in večja mednarodna konkurenčnost.

Direktorica STO mag. Maja Pak Olaj je izpostavila, da letošnja uvrstitev 74 restavracij potrjuje krepitev Slovenije kot ene vidnejših gastronomskih destinacij v Evropi. Po njenih besedah sodelovanje z Michelinom prispeva k prepoznavnosti države, ugledu chefov in restavracij ter razvoju ponudbe z višjo dodano vrednostjo. Posebej je poudarila tudi pomen posebnih priznanj, med njimi prvič podeljenega Opening of the Year Award.

Michelinov vodnik za Slovenijo izhaja od leta 2020, ko je bilo vanj uvrščenih 52 restavracij, prve zvezdice pa je prejelo šest slovenskih restavracij. Slovenija se je s tem po navedbah Slovenske turistične organizacije uradno uvrstila na najprestižnejši gastronomski zemljevid sveta.