    Kulinarika

    Moja avantura z durianom: ko užitek skoraj postane prekršek

    O nenavadni dogodivščini z durianom – azijskim sadežem ostrega vonja in razdvajajočega okusa.
    To je durian FOTO: Marius Karp/Shutterstock
    FOTO: Marius Karp/Shutterstock
    Karina Cunder Reščič
    15. 11. 2025 | 07:56
    4:48
    A+A-

    Pri nas so vampi tista jed, ki med jedci potegne črto. Ne poznam nikogar, ki bi jo pre­stopil: ali si za vekomaj na strani tistih, ki s to drobovino nimajo težav, ne glede vonja, še manj glede okusa. Ali pa si na drugem bregu, med tistimi, ki se jim isti lastni organ skoraj zavozla, če vampe samo omeniš.

    Sama sem med prvimi. Še več: ob redkih obiskih v deželah, ki so blizu ekvatorju, kar cepetam od nestrpnosti, da bi si privoščila tamkajšnjo hrano, ki razdvaja na enak način kot pri nas vampi. Durian. Gre za sadež, ki je videti kot buzdovan za srednjeveško bitko, kot peklenščkova žoga: velikanska krogla s trdimi bodicami je. Kar pa je glavno – oddaja legendarni vonj, ki najbrž res sodi v pekel, na prvi nos so to vse variacije žvepla.

    Znanstveniki so ugotovili, da gre za edinstveno kombinacijo kakih petdesetih spojin, ki delujejo vzajemno: same po sebi ne bi bile nič posebnega, skupaj pa so prav znamenitost. Z drugimi besedami: smrdi po narezani čebuli z malce česna in sira, večinoma je zaznaven tudi vonj nošenih nogavic, povsem v ozadju in za najbolj trpežne in vztrajne pa še nekaj vaniljeve omake. Meso je maslene barve, krasne teksture in okusa, ki mu ne moremo najti nobene primerjave s čim drugim. Meni je všeč. In številnim drugim tudi, tistim, ki pravijo, da je durian kralj sadja in so pripravljeni za najboljše primerke plačati stotine evrov.

    Čez kakih deset minut je potrkalo na steklena vrata. Takoj sem prepoznala mladeniča, ki sta se sukala po recepciji. Moja duša se je sesedla kot sufle.

    Manjši plod, ki je očitno čakal prav na mene, ni bil iz kategorije teh najboljših primerkov. Opazila sem ga z avtobusa in se vrnila ponj, po dolgi ulici, skozi gruče turistov, hrup iz barov, nagovore iz salonov za masažo in trgovine z batikom, ki je vzvaloval vsakič, ko je mimo zapeljal večji avto in s seboj prinesel piš vlažnega in vročega tropskega večera.

    Gospoda, ki mi je sadež prodal, sem nagovorila, da mi ga je na stojnici tudi odprl, izločil meso in mi ga vročil v zavezani vrečk. Kajti: v hotelih so, tako kot v večini javnega prevoza, ti sadeži prepovedani, kako naj ga tam razdiram, kam bi sploh lahko skrila lupino!? Plen sem dala na dno nahrbtnika in prhnila mimo recepcije, kjer na srečo ni bilo nikogar, sedla na verandi pred sobo in začela jesti. A meso je bilo slabo, prezrelo, zanič. Pa toliko truda.

    Kaj naj zdaj. Morda sem samo slabe volje, bom poskusila malo pozneje. A kam naj ta smrad spravim? Na verandi ne more biti, ker bi privabil opice. Meso sem preložila v patentno vrečko za letalo, to pa v dve drugi in vse skupaj v kopalnico.

    FOTO: retirementbonus/Shutterstock

    Čez kakih deset minut je potrkalo na steklena vrata. Takoj sem prepoznala mladeniča, ki sta se sukala po recepciji. Moja duša se je sesedla kot sufle. Brcnili me bodo iz hotela, ker sem zasmradila sobo. Mi zaračunali odstranitev pohištva, rjuh, je v meni rasla panika. Kam bom šla, brezdomka v tujem mestu, kjer nikogar ne poznam. Ničesar se nismo naučili od Adama, ki je tudi grdo zaribal s sadjem.

    Nadela sem si nedolžno vprašujoč izraz in za nekaj centimetrov odškrnila vrata, da vanju ne bi buhnil vonj iz notranjosti.

    »Gospa, niste še povedali, kaj boste za zajtrk.«

    ***

    Pozneje smo tisti paket v več slojih vrečk znova tihotapili v drugo smer, ven iz hotela, in ga vrnili na ulico, od koder je prišel. Prav uživala sem potem v hotelski sobi, čeprav me je dve noči zapored zbudil ogromen ščurek, ki je korakal čezme. In tudi v zajtrku: umet­nem toastu, marmeladki, banani ... In kuhanem jajcu – in se spraševala, zakaj rečemo, da to smrdi.

