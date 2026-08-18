Jajčevci so lahko veliko več kot le priloga z žara. Ko jih povežemo s paradižnikovo omako, sirom in pravimi kuharskimi prijemi, nastane ena najbolj priljubljenih italijanskih klasik. Tokrat nas skozi pripravo parmigiane vodi Brina Robinik Kobal, ki v mojstrski delavnici pokaže, kako se lotiti posameznih korakov, da bo rezultat takšen, kot mora biti.

Pri tej jedi namreč ni pomembno le, katere sestavine izberemo, temveč tudi, kako pripravimo jajčevce, kako sestavimo plasti in koliko časa jed pustimo v pečici. Prav drobne podrobnosti odločajo, ali bo parmigiana sočna in polnega okusa ali pa se bo na krožniku razlezla.

Brina pokaže pripravo od začetka do konca in razkrije trike, zaradi katerih je ta italijanska klasika vredna mojstrske delavnice.

Celoten recept, Brinine nasvete in video priprave si oglejte na Odprti kuhinji.