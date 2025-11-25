Na francoskem seznamu najboljših 1000 restavracij po svetu tudi slovenske

V globalnem svetu kulinarike, kjer se najprestižnejše restavracije, vrhunski hoteli in najbolj izbrušene slaščičarne potegujejo za pozornost potrošnikov, izstopa en vodnik, ki povezuje vse najboljše, kar gastronomija ponuja. LaListe je postal sinonim za odličnost – digitalni kompas za gurmane in zahtevne popotnike, ki iščejo zaupanja vredne priporočilne sezname po vsem svetu.

Namesto da bi se zanašal na en sam pogled ali kriterij, LaListe združuje tisoče priznanj, več kot 1100 profesionalnih virov – od Michelinovih vodnikov do priznanih gastronomskih kolumn – in milijone spletnih ocen gostov. Tako nastaja objektiven, transparenten in najširši možni vpogled v to, kaj pomeni vrhunska kulinarična izkušnja v 21. stoletju.

Rezultat te neutrudne selekcije? Več kot 40.000 najboljših restavracij, hotelov in slaščičarn v kar 200 državah – od kultnih gastronomskih metropol do skritih podeželskih draguljev.

Hiša Franko je tudi na tem seznamu na vrhu. FOTO: Sonja Ravbar

Vodilo globalne gastronomije, La Liste, je znova potrdilo, da tudi v regiji nastajajo izjemne kulinarične izkušnje — restavracije iz Slovenije in Hrvaške so se uvrstile med vrhunske izbire sveta.

Kaj je La Liste?

La Liste je mednarodni vodnik, ki temelji na analizi več kot 1.100 strokovnih virov ter na milijonih spletnih mnenj, pokriva preko 200 držav in združuje več kot 40.000 ocenjenih ustanov.

Podjetje ocenjuje restavracije in jih razvršča v lestvico Top 1.000 (in pogosto širše), kar pomeni, da že sama uvrstitev pomeni pomembno mednarodno priznanje.

Slovenija: pomenljiv korak naprej

Slovenija je močno zaznamovana v najnovejših izdajah La Liste, saj je kar 12 slovenskih restavracij uvrščenih na seznam 1.000 najboljših na svetu.

Najvišje na seznamu je Hiša Franko v Kobaridu z oceno 97,5, ki tako ostaja ena najbolje ocenjenih restavracij na svetu. Sledi Milka iz Kranjske Gore z oceno 94, ki v zadnjih letih hitro krepi svoj mednarodni ugled.

Luka Košir iz Gostilne Grič. FOTO: Črt Piksi

V vrhu slovenskega izbora sta tudi DAM iz Nove Gorice ter Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono iz Vipave, oba z oceno 89, kar potrjuje raznolikost in kakovost kulinarike tudi izven prestolnice.

Hiša Denk v Zgornji Kungoti je prejela 83,5 točke, tik za njo pa se je uvrstilo Gostišče Grič v Horjulu z oceno 82, ki nadaljuje svoj vzpon v svetovnem merilu.

V Ljubljani so na seznamu kar tri priznane restavracije: JB – Janez Bratovž in Strelec sta prejela 77,5, Cubo pa 77 točk.

Odličnost izven največjih središč dopolnjuje Danilo – Restaurant & Wine iz Škofje Loke z oceno 77, medtem ko sta MAK v Mariboru in Ošterija Debeluh v Brežicah prejela 75 točk.

Restavracija Dam. FOTO: Igor Mali

Na seznamu tudi hrvaške restavracije

Tudi Hrvaška ni ostala neopazna.

Med hrvaškimi restavracijami je najvišjo oceno 87 prejela 360° v Dubrovniku, ki slovi po panoramskem razgledu in izjemni kulinarični izkušnji. Sledi Alfred Keller na Malem Lošinju z oceno 85, ki se ponaša z ustvarjalno sodobno kuhinjo.

Na seznamu je tudi Boškinac v Novalji z oceno 83, Monte v Rovinju z 81,5 točke ter Nav v Zagrebu z 78,5.

Med preostalimi izstopajo Pelegrini v Šibeniku z oceno 78, Agli Amici v Rovinju z 75,5 in LD na Korčuli, prav tako z 75,5 točke.