Najboljši bari na svetu: eden je tudi na Balkanu, v Tirani

Ljubitelji vrhunskih koktajlov za obisk najboljših barov na svetu ne potrebujejo nujno letalske vozovnice za New York, Hongkong ali Singapur. Na letošnji lestvici The World's 50 Best Bars so tudi lokali, ki so Slovencem razmeroma blizu, med njimi v Milanu in Tirani. Posebej zanimiv je Nouvelle Vague v Tirani, ki se je na lestvici za leto 2026 uvrstil na 43. mesto. Bar, ki sta ga ustanovila brata Sofoklis in Evis Cali, združuje sodobno miksologijo z regionalnimi sestavinami in okusi. Med njegovimi bolj nenavadnimi kreacijami so koktajl s tekilo, jabolkom, papriko in slanino ter pijača, navdihnjena s turško kavo in pripravljena z rakijo. Koktejli Nouvelle Vague oživljajo in povzdigujejo tradicionalno albansko kulinariko. Foto Nouvelle VagueAlbanska družinska zgodba Zgodba bara Nouvelle ...