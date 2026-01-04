Nedeljsko kosilo: Rahli rezanci iz pečice (VIDEO)

Ko jih preložimo v pekač, se nam že cedijo sline. (Foto: Sonja Ravbar)
Rahli rezanci iz pečice
- maslo in drobtine za dno pekača
- 400 g širokih rezancev
- 400 g kuhanega ali pečenega pršuta
- 150 g masla
- 4 rumenjaki
- muškatni orešček
- 200 ml kisle smetane
- sol, poper
- 4 beljaki
Priprava
- Pečico vključimo na 180 stopinj z ventilacijo. Pekač namažemo z maslom in ga potresemo z drobtinami.
- Rezance skuhamo v slani vodi, minuto manj, kot nam svetujejo navodila proizvajalca, nato jih odcedimo in speremo s hladno vodo. Pustimo, da se osušijo na cedilu.
- Pršut narežemo na majhne koščke in pomešamo s kislo smetano.
- Maslo stopimo in delno ohladimo, pomešamo z rumenjaki in začinimo z muškatnim oreščkom in poprom.
- Iz beljakov stepemo sneg.
- Rezance dodamo v masleno zmes z rumenjaki, dodamo kislo smetano s pršutom in pomešamo, na koncu vmešamo še beljake.
- Vse skupaj pretresemo v pripravljen pekač in pečemo približno 25 minut (da se obarva zlato rjavo).
Povem vam, res si jih boste pogosto zaželeli! To je krepka priloga, včasih »za vmes« pa tudi glavna jed s skledo solate. (Foto: Sonja Ravbar)
