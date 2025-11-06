  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

Nova raven kremastega užitka

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    FOTO: Aleksandar Domitrica
    Galerija
    FOTO: Aleksandar Domitrica
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 12:54
    4:20
    A+A-

    Za sladko pregreho z veliko začetnico: Lindt predstavlja novo linijo čokolade, ki bo popolnoma očarala vaše brbončice in odprla čisto novo dimenzijo užitka. Priljubljena švicarska znamka je namreč te dni odprla čisto novo poglavje v svetu mlečne čokolade. Lindt Extra Creamy poudarja tisto, po čemer je Lindt že desetletja prepoznaven, in to je popolno ravnovesje med kakovostjo sestavin, mojstrskim znanjem in prefinjeno teksturo, ki se nežno stopi v ustih.

    Nova linija je na voljo v štirih različicah: klasični mlečni, z lešniki, s slano karamelo in v temni različici. Vsaka od njih prinaša svoj značaj in kombinacijo kremastega razkošja, nežne sladkobe in bogate kakavove note, ki skupaj ustvarjajo popolno harmonijo okusa. Čokolade so pakirane v 80-gramske tablice in so že na slovenskem trgu, kjer Lindt znova utrjuje svoj ugled inovatorja v svetu čokolade, ki spretno prepleta tradicijo in sodobne trende uživanja.

    Slovenska premiera v družbi mojstra čokolade

    Predstavitev nove čokolade Lindt Extra Creamy je bila na posebnem dogodku, namenjenem medijem, partnerjem in ljubiteljem čokolade. Vse je bilo zasnovano tako, da so obiskovalci čokolado doživeli z vsemi čuti – od prepoznavnega videza in zapeljive arome do občutka popolne kremnosti, po katerem je nova linija dobila ime. Zbrane je nagovoril priznani Lindtov mojster čokolade Stefan Bruderer in predstavil proces nastajanja čokolade ter razkril filozofijo uravnoteženih okusov, značilnih za Lindt. Dogodek je poudaril spoštovanje do tradicije, skrbno izbranih sestavin in ročne izdelave, ki ostajajo temelj Lindtovega pristopa k čokoladni umetnosti in razlog, da blagovna znamka že več kot stoletje navdušuje ljubitelje čokolade po vsem svetu.

    FOTO: Tomaž Kolar
    FOTO: Tomaž Kolar
    FOTO: Tomaž Kolar
    FOTO: Tomaž Kolar

    Novi okusi za še bolj sladke praznike

    Nova linija Lindt Extra Creamy je popoln uvod v tisti čas leta, ko si brez slabe vesti privoščimo več sladkega razvajanja in ko je čokolada vedno pravi odgovor, bodisi kot drobna pozornost, darilo ali trenutek zase. S svojimi nežnimi, harmoničnimi okusi se nova kolekcija naravno vključuje v praznično vzdušje in potrjuje, zakaj je Lindt ena najbolj priljubljenih čokoladnih znamk na svetu.

    FOTO: Lindt
    FOTO: Lindt

    Zgodba podjetja Lindt & Sprüngli se je začela leta 1845 v Zürichu, ko sta David Sprüngli in njegov sin Rudolf v majhni slaščičarni ustvarila prvo trdno čokolado v Švici. Le nekaj desetletij pozneje je Rodolphe Lindt z izumom postopka konširanja leta 1879 spremenil način izdelave čokolade in ji prvič dal značilno gladko, kremasto teksturo – temelj, na katerem Lindt gradi še danes. Iz obrtne delavnice je znamka prerasla v svetovno čokoladno ikono, ki združuje tradicijo, inovativnost in brezkompromisno kakovost.

    Danes ima Lindt proizvodne obrate v več evropskih državah in več kot 500 lastnih butičnih trgovin po vsem svetu, kjer ljubiteljem čokolade ponuja prefinjene kreacije za vsak okus. Blagovna znamka že dolgo velja za sinonim elegance in užitka, ki presega vsakdan, zato se pogosto znajde v središču prazničnih trenutkov, daril in osebnih razvajanj.

    Pomemben del Lindtove zgodbe pa je tudi zaveza trajnostnemu razvoju. V okviru programa Lindt & Sprüngli Farming Program, ki poteka od leta 2008, podjetje sodeluje z lokalnimi pridelovalci kakava, skrbi za izobraževanje, poštene pogoje dela in izboljšanje življenjskih razmer v državah porekla.

    Z vsako novo čokolado Lindt tako ohranja svoje poslanstvo, to je ustvarjati vrhunsko čokolado, ki združuje tradicijo, odgovornost in umetnost popolnega okusa.

    Naročnik oglasne vsebine je Magistrat International

    čokolada Lindt Lindt Extra Creamy
