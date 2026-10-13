Nova restavracija v Snoviku: Chef Gregor Rozman preseneča z domačimi okusi

Kaj imajo skupnega jabolka z domačega vrta, trnič z Velike planine in sveže nabrani jurčki? V rokah chefa Gregorja Rozmana postanejo sestavine za kulinarično zgodbo, ki nastaja v novi restavraciji Zarja v Snoviku.

Rozman, ki vodi kuhinjo restavracije v NaturHotelu Snovik, prisega na sezonske sestavine, pridelke okoliških kmetij in okuse, ki jih dobro poznamo. A na njegovih krožnikih ti dobijo povsem novo podobo. Tradicionalne jedi nadgrajuje s sodobnimi kuharskimi tehnikami, pri tem pa išče načine, kako uporabiti čim več sestavin in zmanjšati količino zavržene hrane.

Na jedilniku se tako znajdejo testenine s potočnim rakom, telečja lica s polento in domiselne sladice, v katerih imajo glavno vlogo povsem vsakdanji sadeži. Chef že snuje tudi nove jesenske kombinacije, pri katerih bodo pomembno mesto dobili gozdni plodovi in lokalne posebnosti.

Kaj vse nastaja v kuhinji nove restavracije, kako chef uporablja znameniti trnič in kakšna presenečenja pripravlja za goste? Več o kulinarični zgodbi restavracije Zarja preberite na portalu Odprta kuhinja.