Obiskala sem tolminske planšarje in izvedela, kako pripravijo pravo friko

Visoko nad Tolminom poletje še vedno poteka v ritmu kravjih zvoncev, jutranje molže in sirarskega kotla. Na planinah Sleme in Medrje planšarji ohranjajo tradicijo, ki se začne maja, ko krave odženejo na visokogorske pašnike, in traja vse do konca septembra.

Obisk pri njih ni le pobeg iz poletne vročine, temveč tudi priložnost, da od blizu spoznamo življenje v hribih, nastajanje tolminskega sira in gostoljubje, ki se začne s toplimi sirnimi zrni ter požirkom domačega likerja. Pot do planine je ozka, strma in ponekod adrenalinska, razgled ter svež gorski zrak pa hitro odtehtata naporno vožnjo ali hojo.

Vrhunec obiska je bila prava tolminska frika – preprosta, nasitna jed iz krompirja, sira Tolminca in domače masti, pečena v veliki ponvi nad ognjem. Vsaka gospodinja ima svoj recept, a prav v preprostosti se skriva njen čar. Kako poteka dan planšarjev, kakšna je pot do planine in kako doma pripraviti friko, preberite na odprtakuhinja.si.