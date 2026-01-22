Odprtje restavracije Ane Roš JAZ Poreč se zamika

Odprtje restavracije JAZ Poreč, prve restavracije pod imenom Ane Roš zunaj Slovenije, se kljub prvotnim napovedim zamika. Kot poročajo Slovenske novice, dela na lokaciji ob poreški rivi sicer napredujejo, vendar restavracija, ki je bila sprva napovedana za konec leta 2025, še ni dokončana.

JAZ Poreč bo umeščen v nekdanji hotel Jadran na poreški rivi, s pogledom na otok Sv. Nikola. Projekt nastaja v sodelovanju z družbo Valamar, v objektu pa bo poleg restavracije na voljo tudi 12 sob. Gre za nadaljevanje koncepta JAZ Ljubljana, ki je bil odprt leta 2023 kot bolj sproščena, vsakodnevna interpretacija kulinarike Ane Roš.

FOTO: SN

Na lokaciji so že zaključena večja instalacijska dela, nameščena je keramika, vidni so tudi večji oblikovni elementi, kot so lestenci in šank, vendar prostori še niso povsem dokončani. Dela se nadaljujejo, v notranjosti so bili opaženi delavci, kar kaže na pospešene priprave pred odprtjem.

Iz ekipe Ane Roš so za Slovenske novice sporočili, da so v zaključni fazi priprav. »Dela potekajo dobro, sicer z rahlim zaostankom glede na začetne načrte, a smo z napredkom zadovoljni. Odprtje je predvideno sredi februarja, tik pred Valentinovim,« so navedli. Dodali so, da je lokacija ob morju zanje posebna tudi osebno.

FOTO: SN

Zaključen je bil tudi izbor vodstvenega kadra. Kot so pojasnili, je bil odziv kandidatov zelo dober, izbor pa zahteven, saj so pri sestavljanju ekipe poleg strokovnega znanja pomembni tudi energija, ujemanje in skupna vizija.

Kulinarični koncept JAZ Poreč bo sledil mediteranskemu značaju Istre, z močnim poudarkom na sezonskih sestavinah in sodelovanju z lokalnimi ribiči ter pridelovalci. Na jedilniku bodo tudi nekatere prepoznavne jedi iz ljubljanskega JAZ-a, ob tem pa bodo ponudbo prilagajali letnim časom in lokalnemu okolju. »Veliko bomo sodelovali z lokalnimi ribiči in vrtnarji. V času tartufa bo prišel tartuf, v času divjih špargljev, bodo na jedilniku divji šparglji,« so zapisali. Restavracija bo odprta ves dan, z zajtrki, kosili in večerjami.

Ana Roš je že večkrat poudarila, da je Istra pomembno zaznamovala njeno kulinarično pot. Kot je dejala v preteklosti, so jo tamkajšnja pokrajina, morje in sestavine oblikovali enako močno kot okolje v Sloveniji.

V Poreču in na Hrvaškem na sploh je zanimanje za odprtje veliko, saj številni pričakujejo, kako bo ena najvidnejših slovenskih kuharskih osebnosti svojo kulinariko interpretirala v istrskem okolju.