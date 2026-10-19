Pet jesenskih kosil, ki jih obožujemo: od obare do riževega narastka

Jesen je čas, ko se v kuhinjo vrnejo bogati okusi, omamne vonjave in jedi, ki nas pogrejejo ter spomnijo na domača kosila iz otroštva. Če se tudi vi vsak teden sprašujete, kaj skuhati, smo pripravili pet odličnih predlogov, s katerimi bo načrtovanje kosil precej preprostejše.

Teden bomo začeli z gosto piščančjo obaro, pri kateri za polnejši okus poskrbi meso s kostjo. Nadaljevali bomo s kremastimi bučnimi makaroni s sirom, ki jim piko na i dodajo pečeni koščki buče. Sredi tedna si bomo privoščili puhast rižev narastek, ki ni presladek in se odlično poda k enolončnici. Nato bo na vrsti hitro pripravljena pastirska pita, v kateri se pod plastjo krompirjevega pireja skriva sočna omaka iz mletega mesa in zelenjave. Teden pa bomo zaključili z lososom s hrustljavo skorjico na topli solati.

Vseh pet receptov s podrobnimi navodili za pripravo vas čaka na portalu Odprta kuhinja. Odkrijte, kako si lahko z njimi popestrite jesenski jedilnik.