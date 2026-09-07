Pet kosil za ves teden: Brina stavi na raznolike okuse

Kaj skuhati med tednom, da kosila ne postanejo vedno ista? Brina Robinik Kobal je pripravila jedilnik, ki stavi predvsem na raznolikost – od lahkotnejših in svežih jedi do konkretnih klasik ter okusov, ki nas za hip odpeljejo v Azijo.

Teden se začne s hrustljavo testeninsko solato s piščancem, nadaljuje z golažem, ki je v ekonom loncu pripravljen presenetljivo hitro, in priljubljenimi azijskimi rezanci. Proti koncu tedna prideta na vrsto še mesne kroglice v paradižnikovi omaki ter ocvrte bučke v pahljači, ki poleg okusa naredijo vtis tudi na krožniku.

Če torej iščete ideje, s katerimi boste ta teden popestrili domača kosila, preverite vseh pet receptov in navodila za pripravo na odprtakuhinja.si.