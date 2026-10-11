Pia Mršek je izdelala skledo za kruh, za njo pa se skriva veliko večja zgodba

Za slovensko oblikovalko Pio Mršek dom ni nujno hiša ali stanovanje, temveč občutek, ki ga ustvarjajo vsakodnevni rituali, drobni predmeti in trenutki, ki jih namenimo sebi. Eden njenih najljubših ritualov je povezan s kruhom, ki ima v njenem življenju prav posebno mesto.

Ko se je odločila, da bo začela redno peči kruh z drožmi, je prišla na idejo, da bi si izdelala še keramično skledo za vzhajanje in peko. Sprva je bila namenjena zgolj njeni domači kuhinji, a je kmalu pritegnila pozornost drugih. Danes je eden njenih najbolj prepoznavnih izdelkov.

Toda zgodba se pri kruhu še zdaleč ne konča. Njena keramika združuje uporabnost, značilne vzorce in osebne zgodbe, navdih pa črpa tudi iz slovenskega izročila.

Kako je nastala skleda, ki je osvojila ljubitelje domačega kruha, za kaj vse jo lahko uporabljamo in zakaj Pia verjame, da dom ustvarjajo predvsem naši rituali? Celotno zgodbo preberite na Odprti kuhinji.