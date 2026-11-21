Pinsa je v zadnjih letih postala priljubljena alternativa klasični pici, njena skrivnost pa se skriva predvsem v pripravi testa. To je precej bolj mehko in lepljivo kot običajno testo za pico, saj vsebuje več vode, pogosto tudi kombinacijo različnih vrst moke. Pomembno vlogo ima fermentacija, ki poskrbi za značilno teksturo.

Za domačo pripravo ni nujno, da testu namenimo ves dan. Obstaja tudi hitrejša različica, pri kateri uporabimo nekoliko več kvasa in vzhajanje skrajšamo na približno dve uri. Z nekaj prepogibi med pripravo dosežemo bolj prožno testo, ki se med peko lepo napihne.

Še posebej zanimiva je izbira obloge: pinso lahko pripravimo s klasičnim paradižnikom in mocarelo ali pa jo po peki obogatimo s svežimi sestavinami. Ena najboljših kombinacij je mortadela, stracciatella in pistacije.

Za natančen recept in postopek priprave domače pinse z idejo za okusno oblogo obiščite odprtakuhinja.si.