Pod novim plazom obtožb o nasilju je odstopil svetovno znani chef

Stari grehi imajo dolge sence, vedno znova spoznava eden najbolj znanih šefov kuhinje na svetu, Danec René Redzepi, ustanovitelj Nome. Za včeraj je bilo napovedano odprtje priložnostne »pop-up« izvedbe v Los Angelesu. Vse večerje so razprodali v nekaj minutah, kljub ceni 1500 dolarjev za eno osebo. A kar naj bi se začelo kot še eno poglavje njihove gastronomske zgodbe, je stopilo v ozadje ob ponovnih obtožbah nekdanjih zaposlenih, ki navajajo, da so bili pred leti žrtve ali očividci cele palete Redzepijevega nasilja na delovnem mestu. Od dogodka v Los Angelesu sta se ob tem umaknila ključna denarna podpornika, napovedani so bili tudi protesti.

René Redzepi je ključni človek nove nordijske kuhinje, ki temelji na lokalnih, sezonskih in pogosto divjih sestavinah iz severne Evrope. FOTO: Yuya Shino/Reuters

Redezpi je pred odprtjem restavracije v Silverlaku včeraj zbral ekipo, ki je dogodek pripravljala več tednov, in sporočil: »Še me boste videvali tu, vendar ne več v vlogi, kot sem jo imel zadnjih 23 let. Prepuščam vam, da vi vodite to restavracijo; odstopam, da se boste lahko počutili varne. Žal mi je, da ste se tudi v znašli v vsem tem,« je dodal in poudaril, da Noma danes ni več taka organizacija, kot jo v svojih obtožbah opisuje na desetine nekdanjih delavcev.

V ozadju se je kuhalo toksično okolje

Redzepi je leta 2003 v Københavnu zasnoval restavracijo, ki je v naslednjih letih postala del gastronomske zgodovine in sinonim za preporod nordijske kulinarike. Osvojili so vse nagrade, ki na tem področju obstajajo, tri Michelinove zvezdice pa, presenetljivo, dokaj pozno. A medtem ko se je svet osredotočal na avantgardne jedi in popolnoma nove poglede na to, kaj vse je mogoče pojesti, se je v zaodrju kar nekaj let kuhalo toksično delovno okolje, ki je, kot kaže, na nekaterih zaposlenih pustilo trajne čustvene poškodbe.

Restavracija Noma se je enkrat preselila in prav tako vsebinsko reformirala, kot navajajo, tudi obravnavala pritožbe zaposlenih. Kot je napisal eden od kritikov: incidenti se ne bi nikoli zgodili, če bi razmišljanju o tem namenili vsaj delček tistega časa, ki so ga posvetili vprašanju, kako pojesti storž ali račje možgane. FOTO: Christian Charisius/Reuters

Pričevanja je pred nekaj tedni znova obudil in začel zbirati Jason Ignacio White, nekdanji vodja fermentacijskega laboratorija. Večinoma se nanašajo na obdobje med letoma 2009 in 2014, zbral in povzel pa jih je pred dnevi časnik New York Times, govorili so s 35 nekdanjimi zaposlenimi. Zgodbe še naprej prihajajo na posebej za to ustanovljeno spletno stran.

Najbolj so bralce osupnile trditve o tem, kako naj bi Redzepi poniževal enega od mlajših kuharjev samo zato, ker je v pomožni kuhinji predvajal tehno glasbo, ki je chef ni prenesel. Celotno ekipo, kakih petdeset ljudi, je poslal ven, na mraz, da so gledali, kako je dosegel, da se je mladi kuhar psihično uklonil, navaja časnik. Sodelavce je kaznoval tudi fizično, z zabadanjem z vilicami, suvanjem in boksanjem.

Restavracija je imela zaradi svoje slave tudi nenehen pritok stažistov, ki so v kuhinji delali zastonj, kar je bilo sicer v veljavi tudi drugod, in nerazumno veliko, če je koga kaj zmotilo, pa se je lahko pritožil le – chefovi tašči, ki je vodila področje upravljanja kadrov. Pri njej so lahko najemali tudi stanovanje.

Popolna osredotočenost

Redzepi problema izpred let tudi zdaj ne zanika, čeprav navaja, da se v nekaterih pričevanjih ne prepozna – v objavi v družbenih medijih pa je navedel, da ti dogodki ne odražajo delovnega okolja, kakršno je Noma danes. Restavracija se je namreč kar nekajkrat temeljito preoblikovala. Nazadnje pred približno tremi leti, ko so sporočili, da bodo delovali le še prek posebnih projektov, kot je tudi omenjeni pop-up, prek prodajalne svojih izdelkov, knjig. V zadnjih desetih letih, navajajo, so se tudi aktivno ukvarjali z vprašanjem izboljšanja delovnih razmer, stažisti so plačani, Redzepi se je posvetil nadzorovanju jeze in se odstranil iz neposrednega delovnega procesa.

V Nomi je stažiralo tudi nekaj slovenskih kuharjev, med njimi Igor Jagodic, ki danes vodi ljubljansko restavracijo Strelec. To je bila celo njegova prva postaja v pomembnih tujih kuhinjah. Tam je preživel en mesec, pred nekaj več kot petnajstimi leti, v resnici prav v času, na katerega se nanaša večina obtožb, ki so jih zbrali v New York Timesu. »Ne morem reči, da sem tisti čas opazil kaj posebnega, tudi sam sem bil zato kar presenečen nad tem, kar sem prebral. Vladala je železna disciplina, ampak to je bilo za tiste čase nekaj pričakovanega in me ni zmotilo. Bolj sta mi ostali v spominu njihova filozofija in popolna osredotočenost: noč in dan so razmišljali le o hrani. V Nomi sem stažiral en mesec, opravljal sem sprva nezahtevna dela, potem pa krožil po kuhinji, po različnih postajah. Redzepi je bil v kuhinji ves čas, pravzaprav sem celo začel tako, da sem prevajal etikete slovenskih vin. Kasneje, ko sem začel delati doma, dogajanja nisem več spremljal, mislim le, da so pri izboljševanju delovnih razmer po tistem času prav Skandinavci prvi naredili pomembne korake na bolje.«