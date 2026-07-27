Poletna kosila, ki bodo na mizi v 20 minutah

Ko se nam med tednom mudi, ni treba poklicati dostavo ali zgrabiti pripravljene jedi iz trgovine. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet preprostih idej za poletna kosila: superkremni riž z bučkami in limono, stročji fižol s krompirjem, osvežilno kumarično juho, njoke s čevapčiči iz pečice in sočen tunin burger. Recepti so nezahtevni, sestavine dostopne, rezultat pa ravno prav lahkoten za vroče dni. Celoten jedilnik in recepte poiščite na Odprti kuhinji.