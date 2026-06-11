Poletna sladica iz dveh sestavin, ki letos jemlje slavo sladoledu

Nova spletna uspešnica dokazuje, da za odlično poletno sladico ne potrebujemo dolgega seznama sestavin. Ta preprost recept navdušuje s kremasto teksturo, osvežilnim okusom in pripravo, ki vzame le nekaj minut. Nič čudnega, da jo mnogi postavljajo celo pred klasični sladoled.

Le dve sestavini

Brez aparata za sladoled.

Priprava v nekaj minutah.

Kremasta in osvežilna poletna sladica.

Primerna tudi za manj izkušene kuharje.

Odlična izbira za vroče poletne dni.

Priljubljena spletna uspešnica letošnjega poletja.

Celoten recept in natančna navodila za pripravo preberite na Odprti kuhinji.