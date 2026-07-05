Poletna sladica, ki jo morate speči, dokler zorijo marelice

Ko dozorijo marelice, je pravi čas za eno najbolj priljubljenih poletnih sladic. Ta kolač združuje mehak biskvit z mletimi mandlji, sočne polovice zrelih marelic in preprost premaz iz marelične marmelade, ki poskrbi za sijoč videz in še bogatejši okus. Priprava ni zahtevna, rezultat pa je pecivo, ki ostane sočno več dni in se odlično poda ob popoldanski kavi ali kot sladek zaključek poletnega kosila.

Na Odprti kuhinji vas čaka recept z natančnimi količinami, preverjenimi koraki priprave in drobnimi triki, kako doseči puhast biskvit, lepo razporediti marelice ter kolač zaključiti z bleščečo glazuro in hrustljavimi mandljevimi lističi.