Potrjeno: Dva najbolj znana slovenska chefa bosta kmalu soseda

Ljubljanska gostinska scena dobiva močno novo ime. David Žefran, chef z dvema Michelinovima zvezdicama, bo do konca leta v središču prestolnice odprl novo restavracijo. Ta bo v pritličju Rezidence Knafelj, le nekaj korakov od lokala Jaz Ane Roš, zato bosta dva najbolj prepoznavna slovenska chefa tako rekoč postala soseda. Žefran pravi, da se z novim projektom na neki način vrača domov: prav v Ljubljani je namreč začel svojo kuharsko pot. Natančnega koncepta in imena še ne razkriva, napoveduje pa sproščen prostor, namenjen predvsem Ljubljančanom, z dobro, zabavno in cenovno dostopnejšo ponudbo. Ali Milka v Kranjski Gori medtem ostaja? Projekt nastaja v času velikih gastronomskih premikov, ko se v prestolnici odpirajo novi lokali, uveljavljena imena pa iščejo sveže formate, lokacije in ...