Ko si zaželite burgerja, ni nujno, da posežete po govedini. Sočni tunini polpeti so lahka in okusna alternativa, pripravljena iz sestavin, ki jih ima marsikdo že doma. Zunaj prijetno hrustljavi, znotraj mehki in sočni se odlično podajo k sveži solati, paradižniku ter jogurtovi ali tartarski omaki. Recept je preprost, priprava pa hitra, zato je odlična izbira za poletno kosilo ali večerjo, ko ne želite dolgo stati za štedilnikom.

Na Odprti kuhinji vas čaka recept z natančnimi količinami, videoprikaz priprave ter nasveti, kako pripraviti popolno maso za polpete in s katerimi dodatki bo tunin burger še okusnejši.