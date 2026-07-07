Bučkini cvetovi: Zaklad z vrta, ki ga Slovenci prepogosto zavržemo

Ko govorimo o bučkah, običajno razmišljamo le o njihovih plodovih, medtem ko cvetovi pogosto končajo na kompostu. Povsem po nepotrebnem. V Italiji, Franciji in Mehiki veljajo za pravo sezonsko poslastico, ki jo kuharski mojstri pripravljajo na najrazličnejše načine – od polnjenih in hrustljavo ocvrtih do surovih v solatah, v testeninah ali na pici. Pomembno pa je vedeti, katere cvetove lahko naberemo, ne da bi s tem zmanjšali pridelek, in kako jih pravilno pripraviti, da ohranijo svoj nežen okus.

Na Odprti kuhinji preverite, kako ločiti moške in ženske bučkine cvetove, zakaj jih nabirati zgodaj zjutraj ter odkrijte pet preprostih idej za pripravo – tudi recept za hrustljavo ocvrte, s sirom polnjene bučkine cvetove, ki veljajo za eno največjih poletnih specialitet.