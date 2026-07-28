Na prvi pogled deluje kot sladica iz izložbe vrhunske slaščičarne, v resnici pa za čokoladni zuccotto ne potrebujete pečice niti zapletenih slaščičarskih tehnik. Kupolasto sladico sestavljajo rahlo navlaženi piškoti savoiardi ter bogata krema iz maskarponeja, sladke smetane in temne čokolade. Jagodičevje ji doda svežino in privlačen barvni kontrast.

Zuccotto je tradicionalna toskanska sladica, ki jo danes pripravljajo v številnih različicah. Prav zato jo lahko prilagodimo različnim okusom, od klasičnih nadevov z rikoto do sodobnejših krem, sadja in oreščkov. Pomembno je predvsem, da piškote namočimo le na hitro, čokolado pred dodajanjem dobro ohladimo in maskarponeja ne stepamo predolgo.

Ker mora sladica več ur počivati na hladnem, jo lahko pripravimo že dan pred praznovanjem. Tako se plasti lepo povežejo, kupola pa se učvrsti in jo lažje obrnemo na servirni krožnik. V videu in receptu preverite vse korake za lepo oblikovano, čvrsto in kremasto kupolo, ki bo navdušila goste že ob prvem rezu.



Podroben recept vas čaka na Odprtakuhinja.si.