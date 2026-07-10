Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

Priprava lignjev marsikoga odvrača, saj lahko v nekaj minutah postanejo trdi in gumijasti. A izkušeni kuharji poznajo preprosto pravilo: bodisi jih pripravimo zelo na hitro bodisi jih kuhamo dovolj dolgo, da se popolnoma zmehčajo. Prav na tem temelji recept za bogat lignjev golaž, v katerem se morski sadeži počasi kuhajo v omaki iz zelenjave, vina in paradižnika. Rezultat so izjemno mehki lignji in aromatična jed, ki se odlično poda h kremasti polenti.

Na Odprti kuhinji vas čaka recept s podrobnim postopkom priprave, nasveti, kako se izogniti gumijastim lignjem, ter preverjen recept za svilnato kremasto polento, ki se z lignjevim golažem odlično ujame.