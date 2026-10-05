Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

Oktobrski dnevi kar kličejo po toplih, nasitnih in dišečih jedeh, ki jih lahko brez večjih zapletov pripravimo tudi med tednom. Tokratni jedilnik prinaša pet precej različnih predlogov, zato se bo za vsak dan našlo kaj primernega.

Teden lahko začnete s piščančjo enolončnico s tortelini, pri kateri porabite tudi marsikaj, kar se skriva v hladilniku. Sledi ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem, nato pa testenine z gobami, slanino in gorgonzolo. Za četrtek so na vrsti mehki puranji zrezki, konec tedna pa pripada klasiki – zdolski gobovi juhi po receptu Ivana Ivačiča.

Vsaka od jedi ima svoj značaj, skupno pa jim je, da sodijo med tiste recepte, ki jih z veseljem ponovimo.

Vse recepte in natančna navodila za pripravo najdete na Odprtakuhinja.si.