Školjke izpod Šibeniškega mostu predstavil Michelinov chef z dvema zvezdicama

V središču Ljubljane, v pravljičnem ambientu Gostilne na Gradu, je zadišalo po Jadranu. Dogodek z naslovom Morje, ki nas hrani je predstavil okuse in zgodbe Šibeniško-kninske županije – območja, kjer je vsakdanje življenje prežeto z morjem, tradicijo in predanostjo. Slovenski gostje so okušali sveže školjke in klapavice, ki so jih neposredno z jadranskih gojišč prinesli Matija Bumbak in Krešimir Kovač iz podjetja Oyster22 ter Ribiška zadruga Tribunj.

Gojišče Oyster22 leži tik pod Šibeniškim mostom, kjer tričlanska ekipa z ljubeznijo in potrpežljivostjo skrbi za eno najčistejših območij gojenja školjk na Jadranu. V njihovi pokušalnici na mostu obiskovalcem ponujajo sveže školjke, pripravljene povsem preprosto, začinjene minimalno – tako, da pride do izraza njihov naravni, slani okus morja.

»Vsi trije lastniki smo zaljubljeni v morje in predani ohranjanju naše tradicije,« je povedal Matija Bumbak, eden od ustanoviteljev Oyster22. »Odraščali smo v čudovitem delu Dalmacije in želeli domačim ter tujim gostom ponuditi pristno izkušnjo Jadrana. Na naših gojiščih lahko obiskovalci vidijo, koliko skrbi in potrpežljivosti je treba, da vzgojimo eno samo školjko. Morje nas uči spoštovanja – do narave, do ritma, ki ga ne moreš ukrotiti.«

Po njegovih besedah se s sodelovanjem v promocijskih projektih začenja nova faza razvoja njihove vizije: »Želimo, da naše školjke pridejo tudi na vaše krožnike, da lahko uživate v okusih Jadrana kadarkoli. Morska akvakultura na Hrvaškem napreduje z zanosom, pa tudi z izzivi. Narava nam narekuje tempo; vsaka sprememba temperature morja vpliva na pridelek. Lani je bil ta zaradi toplejšega morja manjši, zato si iskreno želimo ohraniti Jadran za prihodnje generacije.«

Tudi Krešimir Kovač je poudaril pomen podpore lokalne skupnosti: »V Šibeniško-kninski županiji imamo srečo, da lokalna uprava stoji za svojimi gojitelji. Brez njihove podpore in brez dostopa do evropskih sredstev bi bilo težko uspeti. Upamo, da bomo s svojim primerom navdih mladim podjetnikom, naj pogumno ustvarjajo prihodnost, v kateri bi radi živeli.«

Kuhal je za princeso Diano, De Nira in Ala Pacina

Promocija v Ljubljani je bila prva v nizu predstavitev, saj Slovenijo in Dalmacijo povezujejo dolgoletne vezi – prijateljske, turistične in kulturne. Slovenci so znani kot ljubitelji narave, zdravja in gibanja, zato je mediteranska prehrana z morskimi specialitetami naravna in zdrava izbira.

Bruno Bonifačić, direktor Predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Ljubljani, je ob tem povedal: »Z velikim zadovoljstvom slovenski javnosti predstavljamo novo posebnost šibeniškega območja – vrhunske školjke, ki jih gojijo tik pod Šibeniškim mostom. Takšni projekti prinašajo dodano vrednost hrvaški turistični ponudbi, ki gradi na izvirnosti, kakovosti in avtohtonosti. Dejstvo, da je ta predstavitev prav v Sloveniji, dokazuje, kako zelo cenimo slovenske goste in kako pomemben je slovenski trg za hrvaški turizem.«

Dogodek je kulinarično zaokrožil priznani italijanski chef Stefano Cosattini, nosilec dveh Michelinovih zvezdic, ki je med svojo kariero kuhal za kraljeve družine, princeso Diano ter znane osebnosti, kot so Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas in Valentino.

Danes živi in ustvarja v istrskem Višnjanu, kjer vodi restavracijo, posvečeno preprostosti in pristnosti okusov. V Ljubljani je predstavil svojo interpretacijo morja – jedi iz školjk, ostrig in trilj, pripravljenih tako, da poudarijo prvinskost in čistost sestavin.

»Vrhunska kuhinja je tista, ki spoštuje izvor sestavin,« je dejal Cosattini. »Ko jed pripravimo s spoštovanjem in občutkom, lahko že minimalna začimba razkrije nov, čaroben okus, ki nas spomni, zakaj imamo radi življenje ob morju.«

Chef je z obiskovalci delil recept za pasta conchiglioni – jed, ki simbolno povezuje tri sosednje države: Slovenijo, Italijo in Hrvaško. »Kot se družina zbere okoli mize, smo se tudi mi zbrali zaradi morja, ki nas povezuje,« je dodal.

Pasta Conchiglioni: