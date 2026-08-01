Skrivni raj Ane Roš: hiša, v kateri se je rodil njen okus

Prepotovala je skoraj ves svet, kuhala na najprestižnejših odrih in spoznala številne izjemne kraje, toda Ana Roš svoj raj na zemlji še vedno vidi v skromni kamniti hiši v odmaknjeni istrski vasici. Njena starša sta jo našla konec šestdesetih let, ko je bila zapuščena, v njej pa so prebivali predvsem komarji in podgane. Z eno vrečo cementa, pomočjo domačinov in veliko vztrajnosti je počasi postala družinski dom.

Tam so poletja dišala po zrelem paradižniku, svežih sardelah, divjih ostrigah, baziliki in domači šalši. Dolga kosila niso potrebovala pogrnjene mize, večeri pa so minevali med prijatelji, lokalnim vinom in zvoki narave. Prav Istra je Ano Roš naučila neposrednega odnosa do sestavin in hrane.

Celotno zgodbo o hiši, družini in okusih njenega otroštva preberite na odprtakuhinja.si.