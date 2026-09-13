Slivovi cmoki iz pekača: ta različica vam bo prihranila čas

Slivovi cmoki so ena tistih jedi, ki nas hitro spomnijo na domačo kuhinjo, pozno poletje in prve jesenske dni. A čeprav je njihov okus težko premagati, marsikoga od priprave odvrnejo gnetenje testa, oblikovanje in kuhanje vsakega cmoka posebej.

Obstaja pa precej preprostejša različica, pri kateri vse znane okuse zložimo kar v pekač. Sočne slive začinimo z rumom in toplimi začimbami, med plasti nežnega zdroba pa dodamo še zlato prepražene krušne drobtine. Sladico lahko ponudimo ohlajeno in narezano na kose ali še toplo, ko po okusu najbolj spominja na klasične slivove cmoke.

Kako pripraviti zlagane slivove cmoke in v kakšnem vrstnem redu sestaviti posamezne plasti, preberite na odprtakuhinja.si.