So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Jagoda je prava kraljica pomladi. Osveži s svojo nežno kiselkastim okusom, razvaja s prijetno sladkobo in v vsakem grižljaju ponudi okus, ki ga težko zamenjamo s čim drugim. V prihodnjih mesecih bo gotovo zaznamovala naše sladke trenutke, od najbolj preprostih do malo bolj razkošnih. Sveže jagode s stepeno smetano ali le s ščepcem sladkorja vedno navdušijo, posebej pa zaživijo v domačih sladicah, v tortah, ruladah in narastkih. Njihov značaj se odlično poda tudi manj pričakovanim jedem, denimo rižotam ali solatam. Prav svežina in izrazit sadni okus odpirata prostor številnim domiselnim kombinacijam, saj se jagode izvrstno ujamejo z različnimi teksturami. Z nežnimi kremami, čokolado ali hrustljavimi piškoti ustvarijo ravnotežje okusov, v katerem sadni nadev res lepo zasije ob krhki ali hrustljavi osnovi.

Na splošno sadni okusi v najrazličnejših slaščicah prinašajo občutek lahkotnosti, svežine in ravno pravšnje sočnosti, zaradi česar ostajajo med najbolj priljubljenimi izbirami. Tudi v kategoriji vafljev imajo na svetovni ravni pomembno mesto, saj predstavljajo približno osem odstotkov prodaje. Med sadnimi različicami prav jagoda najbolj izstopa, saj zajema skoraj polovico tega deleža. Takšna priljubljenost razkriva, da v sladkih prigrizkih pogosto iščemo prav tisto prijetno ravnotežje med nežnim sadnim značajem in sladkostjo, ki razvaja, ne da bi bila pretežka.

Ko se jagode srečajo s hrustljavo napolitanko

Napolitanke Loacker Jagoda FOTO: A. Loacker Spa/AG

Prav takšno kombinacijo prinaša nova pomladna novost podjetja Loacker. Južnotirolsko podjetje, znano po hrustljavih napolitankah in čokoladnih specialitetah, je svojo ponudbo dopolnilo z okusom jagode. V napolitankah Loacker Jagoda (Loacker Strawberry) se prepletajo tri plasti hrustljavih vafljev in dve plasti nežne 100-odstotno naravne jagodne kreme, pripravljene iz skrbno izbranih sestavin. Rezultat je svež, sadni posladek, ki združuje značilno hrustljavost napolitank Loacker in lahkotnost jagodnega okusa.

Novi okus je del Loackerjevega stalnega razvojnega usmerjanja, ki izhaja iz spoštovanja tradicije in hkrati sledi sodobnim smernicam v slaščičarski industriji. Podjetje pri tem ostaja zvesto svojemu pristopu: razvija izdelke iz izbranih sestavin ter brez dodanih arom, barvil in konzervansov. Jagodna različica tako prinaša prepoznaven klasičen okus v sveži podobi, ki se ujame z različnimi priložnostmi za sladkanje.

Loacker svojo zgodbo gradi že od leta 1925. Blagovna znamka je zrasla iz majhne slaščičarne v Bolzanu, danes pa je navzoča v več kot 110 državah. Večina izdelkov še vedno nastaja v gorskem okolju, v Auni di Sotto na Južnem Tirolskem in v Heinfelsu na Vzhodnem Tirolskem, na več kot 1000 metrih nadmorske višine. Prav povezanost z naravo, poudarek na kakovosti in natančnost pri izdelavi ostajajo temeljne vrednote podjetja tudi danes. Kot družinsko podjetje, ki je leta 2025 pridobilo status Società Benefit, Loacker dodatno utrjuje svojo zavezanost odgovornemu poslovanju, raziskavam ter pozitivnemu družbenemu in okoljskemu vplivu. Raznolikost je eden od pomembnih elementov Loackerjeve ponudbe, saj odgovarja na vsakdanji ritem potrošnikov in njihove različne navade. Tak razvoj je povezan tudi s širšo usmeritvijo podjetja, ki kakovost izdelkov povezuje z izboljševanjem proizvodnih procesov ter z odgovornim odnosom do ljudi in okolja.

Jagoda ostaja eden najbolj priljubljenih sadnih okusov v sladkih prigrizkih, Loacker pa jo je ujel v novi različici svojih napolitank. FOTO: A. Loacker Spa/AG

Ideje za sladke pomladne trenutke

Pomladno sladkanje z jagodami letos dobiva še več domišljije. Napolitanke Loacker Jagoda se lahko hitro znajdejo v različnih trenutkih dneva: doma ob popoldanski kavi, v pisarni kot sladek premor, med šolsko malico ali na poti. Zaradi svežega jagodnega okusa in hrustljave teksture so primerne tudi kot preprost dodatek k različnim domačim sladicam.

Jagodne napolitanke se lepo podajo v sadno skledo z jagodami in stepeno smetano. Drobljene napolitanke lahko uporabimo kot hrustljav posip za jogurt, skuto ali sadne sladice, pri čemer dopolnijo mehko teksturo sadja in kreme. Zanimiva ideja je tudi preprosta plastena sladica v kozarcu: plast jagod, plast jogurta ali maskarponejeve kreme in plast zdrobljenih napolitank.

Ponudimo jih lahko ob kepici vaniljevega ali jagodnega sladoleda, pri čemer poudarijo kontrast med hladno kremasto teksturo in hrustljavim vafljem. Dobro se ujemajo tudi z lahkimi poletnimi sladicami, kot so panakota, sadni mousse ali preprost sadni tiramisu z jagodami.

FOTO: A. Loacker Spa/AG

Za hitre sladke trenutke pa zadostuje že preprosta kombinacija: sveže narezane jagode, malo stepene smetane in nekaj kosov jagodnih napolitank. Takšna sladica je pripravljena v nekaj minutah, hkrati pa ohranja tisto, kar jagode ponujajo že same po sebi – svežino, sadni okus in občutek lahkotnega pomladnega razvajanja.

Pomladni meseci prinašajo obilje sadnih okusov, med katerimi jagode vedno znova zavzamejo posebno mesto. Njihova svežina navdihuje številne sladice in prigrizke, ki združujejo sadni značaj in prijetno sladkost.

Z napolitankami Loacker Jagoda ta priljubljeni pomladni okus dobiva novo obliko. Hrustljave plasti vafljev in nežna jagodna krema ustvarijo kombinacijo, ki združuje prepoznaven Loackerjev podpis in lahkotnost sadnega okusa.

Napolitanke združujejo hrustljave plasti vafljev in nežno 100% naravno jagodno kremo. FOTO: A. Loacker Spa/AG

