Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Ko se restavracija, ki je tri desetletja soustvarjala slovensko visoko gastronomijo, poslovi od svojega mesta v središču prestolnice, to ni le menjava naslova, temveč premik na zemljevidu kulinarike in življenjskega sloga. JB Restavracija bo v Ljubljani odprta le še do konca marca, nato se Tomaž in Nina Bratovž selita v prenovljeni Golf Resort Arboretum, kjer po skoraj štiriletni prenovi kompleksa in igrišč napovedujejo, da bodo v restavraciji prve goste sprejeli že aprila.

Mlajša generacija želi pod istim imenom, a v drugačnem okolju izrisati bolj svoj izraz. Članek razkriva, kako težka je bila odločitev za slovo od Plečnikove stavbe, kaj pomeni podaljšana senca očetove zapuščine in kakšne ambicije prinaša nova lokacija – ter pušča odprto vprašanje, ali bo Ljubljana brez JB še enaka.