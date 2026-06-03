Solata, ki nasiti kot glavni obrok: kombinacija čičerke, avokada in fete

Iščete hitro kosilo ali lahkotno večerjo, ki vas bo dejansko nasitila? Med najbolj priljubljenimi poletnimi kombinacijami je solata s čičerko, avokadom in sirom feta, ki združuje rastlinske beljakovine, zdrave maščobe in obilico svežine. Češnjevi paradižniki dodajo sočnost, preprost preliv iz oljčnega olja in balzamičnega kisa pa poveže vse okuse v uravnotežen obrok. Takšna solata je pripravljena v nekaj minutah, primerna za samostojen obrok ali kot priloga k jedem z žara.

Sveža, barvita in presenetljivo nasitna

Priprava v približno 15 minutah.

Bogat vir rastlinskih beljakovin in vlaknin.

Primerna za kosilo ali večerjo.

Vsebuje čičerko, avokado, feto in češnjeve paradižnike.

Osvežilen preliv iz oljčnega olja in balzamičnega kisa.

Odlična izbira za poletne dni.

Celoten recept in natančna navodila za pripravo preberite na Odprti kuhinji.