Solata, ki nasiti kot glavni obrok: kombinacija čičerke, avokada in fete

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Iščete hitro kosilo ali lahkotno večerjo, ki vas bo dejansko nasitila? Med najbolj priljubljenimi poletnimi kombinacijami je solata s čičerko, avokadom in sirom feta, ki združuje rastlinske beljakovine, zdrave maščobe in obilico svežine. Češnjevi paradižniki dodajo sočnost, preprost preliv iz oljčnega olja in balzamičnega kisa pa poveže vse okuse v uravnotežen obrok. Takšna solata je pripravljena v nekaj minutah, primerna za samostojen obrok ali kot priloga k jedem z žara.
Celoten recept in natančna navodila za pripravo preberite na Odprti kuhinji.
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