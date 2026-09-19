Sredi koruze na Krškem polju so za 60 gostov pripravili prav posebno večerjo

Koruzna njiva na Krškem polju se je za en večer spremenila v prav posebno jedilnico na prostem. Med koruznimi stebli so pogrnili mize za 60 gostov, za kulinarični del večera pa sta poskrbeli ekipi Gostilne Kunst in Gostilne Repovž.

V ospredju večhodnega menija je bil krškopoljski prašič, edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašiča, ki izvira prav iz tega okolja. A ni se pojavljal le kot klasičen kos mesa. Gostje so ga okušali kot sekanec, pašteto, slanino, lardo in ocvirek, kuharji pa so pokazali, kako raznolika je lahko njegova uporaba v sodobni kulinariki.

Največ presenečenja je požela sladica, v kateri se je ocvirek znašel ob čokoladi, sladoledu kisle smetane in moussu stročjega fižola.

Kaj vse so postregli in kako je bila videti večerja sredi koruze, preberite na odprtakuhinja.si.