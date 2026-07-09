Stepena limonada: poletni hit, ki ga pripravite v le nekaj minutah

Če ste naveličani klasične limonade, je čas za različico, ki je osvojila družbena omrežja. Stepena limonada navduši z nenavadno kremasto teksturo, ki nastane iz sveže iztisnjenih limon, kondenziranega mleka in sladke smetane. Pripravljena je v nekaj minutah, njen okus pa je nekje med osvežilnim napitkom in lahko poletno sladico. Ravno zato je postala eden najbolj priljubljenih receptov tega poletja in odlična izbira za vroče dni ali druženje s prijatelji.

Na Odprti kuhinji vas čaka videorecept z natančnim postopkom priprave, seznamom sestavin in nasveti, kako doseči popolnoma kremasto peno ter stepeno limonado postreči tako, da bo navdušila prav vsakogar.